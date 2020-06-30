النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها

"رحمن" أعرب عن قلقه من تدمير مقابر جماعية بهدف التعتيم

دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين بإيران عام 1988م، ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، فيها بصفته كان نائب المدعي العام في طهران حينذاك.

وأفاد محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، بأن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وأنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب "رحمن" عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن مقابر جماعية، يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.

ولفت إلى أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن وقد أصبح "رئيسي" الرئيس المنتخب أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 .

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها
سبق

دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين بإيران عام 1988م، ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، فيها بصفته كان نائب المدعي العام في طهران حينذاك.

وأفاد محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، بأن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وأنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب "رحمن" عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن مقابر جماعية، يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.

ولفت إلى أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن وقد أصبح "رئيسي" الرئيس المنتخب أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 .

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
08:25 PM

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها

"رحمن" أعرب عن قلقه من تدمير مقابر جماعية بهدف التعتيم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,355

دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين بإيران عام 1988م، ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، فيها بصفته كان نائب المدعي العام في طهران حينذاك.

وأفاد محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، بأن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وأنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب "رحمن" عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن مقابر جماعية، يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.

ولفت إلى أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن وقد أصبح "رئيسي" الرئيس المنتخب أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة