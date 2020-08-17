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روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 927745 حالة

سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 927745 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15740 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات التعافي إلى 736101 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 927745 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15740 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات التعافي إلى 736101 حالة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
11:31 AM

روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 927745 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 927745 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15740 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات التعافي إلى 736101 حالة.

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