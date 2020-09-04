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توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قامت المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بتوزيع المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية على مخيمات النازحين في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 790 أسرة.

وتهدف المنظمة من خلال دعم المركز إلى تقديم شتّى المعونات الإغاثية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.

مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ تأسيسه بتنفيذ مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأشقاء في جميع المحافظات اليمنية بلغت 491 مشروعًا ، وذلك استشعارًا منه بأهمية رفع المعاناة عنهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب
سبق

قامت المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بتوزيع المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية على مخيمات النازحين في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 790 أسرة.

وتهدف المنظمة من خلال دعم المركز إلى تقديم شتّى المعونات الإغاثية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.

مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ تأسيسه بتنفيذ مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأشقاء في جميع المحافظات اليمنية بلغت 491 مشروعًا ، وذلك استشعارًا منه بأهمية رفع المعاناة عنهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
05:08 PM

توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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قامت المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بتوزيع المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية على مخيمات النازحين في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 790 أسرة.

وتهدف المنظمة من خلال دعم المركز إلى تقديم شتّى المعونات الإغاثية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.

مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ تأسيسه بتنفيذ مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأشقاء في جميع المحافظات اليمنية بلغت 491 مشروعًا ، وذلك استشعارًا منه بأهمية رفع المعاناة عنهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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