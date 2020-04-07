نفّذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، برنامجًا وقائيًّا للتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية. يأتي ذلك ضمن برنامج النشر الوقائي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية "قيم". وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن الاستفادة من الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والهادفة إلى توعية المجتمع؛ إحدى مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تحقيقًا لتطلُّعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتكثيف الأعمال بالوسائل المتاحة.

هيئة الأمر بالمعروف بالطائف تنشر برنامجًا وقائيًّا للتحذير من الانحرافات الفكرية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-07 نفّذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، برنامجًا وقائيًّا للتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية.



يأتي ذلك ضمن برنامج النشر الوقائي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية "قيم".



وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن الاستفادة من الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والهادفة إلى توعية المجتمع؛ إحدى مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تحقيقًا لتطلُّعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتكثيف الأعمال بالوسائل المتاحة.



07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 05:45 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالطائف تنشر برنامجًا وقائيًّا للتحذير من الانحرافات الفكرية عبر لوحات توعوية في الشوارع والطرق السريعة





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نفّذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، برنامجًا وقائيًّا للتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية.



يأتي ذلك ضمن برنامج النشر الوقائي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية "قيم".



وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن الاستفادة من الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والهادفة إلى توعية المجتمع؛ إحدى مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تحقيقًا لتطلُّعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتكثيف الأعمال بالوسائل المتاحة.

