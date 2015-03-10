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مدير "الصحة العالمية" يشكر الملك وولي العهد على دعم الـ10 ملايين دولار

للحد من انتشار كورونا المستجد ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة

أعرَبَ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19".

وعبّر الدكتور "تيدروس" في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وشعب المملكة؛ للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس فيروس كورونا الجديد

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مدير "الصحة العالمية" يشكر الملك وولي العهد على دعم الـ10 ملايين دولار
سبق

أعرَبَ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19".

وعبّر الدكتور "تيدروس" في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وشعب المملكة؛ للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:53 PM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:24 PM

مدير "الصحة العالمية" يشكر الملك وولي العهد على دعم الـ10 ملايين دولار

للحد من انتشار كورونا المستجد ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,091

أعرَبَ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19".

وعبّر الدكتور "تيدروس" في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وشعب المملكة؛ للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

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