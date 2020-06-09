أفغانستان تسجل 542 إصابة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 21.459 حالة

سجلت أفغانستان 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 21 ألفًا و459.

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم، بأن الـ542 حالة جاءت نتيجة فحوصات إيجابية من أصل ألف و225 حالة تم اختبارها على مدار الــ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنها سجلت 15 حالة وفاة في نفس الفترة؛ بينما تَمَاثَل 480 شخصًا للشفاء.