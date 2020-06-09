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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

أفغانستان تسجل 542 إصابة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 21.459 حالة

سجلت أفغانستان 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 21 ألفًا و459.

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم، بأن الـ542 حالة جاءت نتيجة فحوصات إيجابية من أصل ألف و225 حالة تم اختبارها على مدار الــ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنها سجلت 15 حالة وفاة في نفس الفترة؛ بينما تَمَاثَل 480 شخصًا للشفاء.

أفغانستان فيروس كورونا الجديد

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أفغانستان تسجل 542 إصابة بكورونا
سبق

سجلت أفغانستان 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 21 ألفًا و459.

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم، بأن الـ542 حالة جاءت نتيجة فحوصات إيجابية من أصل ألف و225 حالة تم اختبارها على مدار الــ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنها سجلت 15 حالة وفاة في نفس الفترة؛ بينما تَمَاثَل 480 شخصًا للشفاء.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
01:59 PM

أفغانستان تسجل 542 إصابة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 21.459 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت أفغانستان 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 21 ألفًا و459.

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم، بأن الـ542 حالة جاءت نتيجة فحوصات إيجابية من أصل ألف و225 حالة تم اختبارها على مدار الــ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنها سجلت 15 حالة وفاة في نفس الفترة؛ بينما تَمَاثَل 480 شخصًا للشفاء.

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