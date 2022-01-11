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"بناته وأحفاده يسيطرون على المناصب والمصالح".. الرئيس الكازاخستاني ينقلب على سلفه للمرة الأولى

"توكاييف" حمّل "نزارباييف" مسؤولية ظهور طبقة ثرية تهيمن على البلاد

اتهم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم (الثلاثاء)، مرشده القوي وسلفه نور سلطان نزارباييف، بالمساهمة في ظهور طبقة ثرية، تهيمن على هذا البلد الغني بالنفط وعلى سكانه، بعد أسبوع من اضطرابات دامية على خلفية غضب اجتماعي.

وللمرة الأولى، في مسعى واضح للنأي بنفسه عن "نزارباييف" والانفصال عن تركته، قال "توكاييف": "بسبب الرئيس السابق، ظهرت في البلاد مجموعة من الشركات المربحة جداً وطبقة من الأغنياء جداً، بينما تسيطر بنات الزعيم السابق، وأصهاره، وأحفاده، وغيرهم من الأقارب على مناصب مهمة للغاية ومصالح اقتصادية في البلاد"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكان "توكاييف" مقرباً من الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف لمدة عشرين عامًا، وبين عامي 1999 و2003 أصبح أول رئيس للوزراء، ليتم تعيينه فيما بعد كوزير للخارجية حتى عام 2008.

وعُين "توكاييف" مرتين كرئيس لمجلس الشيوخ الكازاخستاني، وحين قرر "نزارباييف" التنحي عن منصبه في 2019، دفع بـ"توكاييف" رئيساً موقتًا للبلاد حتى انتخب رئيساً رسمياً في 2020.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بناته وأحفاده يسيطرون على المناصب والمصالح".. الرئيس الكازاخستاني ينقلب على سلفه للمرة الأولى
سبق

اتهم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم (الثلاثاء)، مرشده القوي وسلفه نور سلطان نزارباييف، بالمساهمة في ظهور طبقة ثرية، تهيمن على هذا البلد الغني بالنفط وعلى سكانه، بعد أسبوع من اضطرابات دامية على خلفية غضب اجتماعي.

وللمرة الأولى، في مسعى واضح للنأي بنفسه عن "نزارباييف" والانفصال عن تركته، قال "توكاييف": "بسبب الرئيس السابق، ظهرت في البلاد مجموعة من الشركات المربحة جداً وطبقة من الأغنياء جداً، بينما تسيطر بنات الزعيم السابق، وأصهاره، وأحفاده، وغيرهم من الأقارب على مناصب مهمة للغاية ومصالح اقتصادية في البلاد"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكان "توكاييف" مقرباً من الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف لمدة عشرين عامًا، وبين عامي 1999 و2003 أصبح أول رئيس للوزراء، ليتم تعيينه فيما بعد كوزير للخارجية حتى عام 2008.

وعُين "توكاييف" مرتين كرئيس لمجلس الشيوخ الكازاخستاني، وحين قرر "نزارباييف" التنحي عن منصبه في 2019، دفع بـ"توكاييف" رئيساً موقتًا للبلاد حتى انتخب رئيساً رسمياً في 2020.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
04:42 PM

"بناته وأحفاده يسيطرون على المناصب والمصالح".. الرئيس الكازاخستاني ينقلب على سلفه للمرة الأولى

"توكاييف" حمّل "نزارباييف" مسؤولية ظهور طبقة ثرية تهيمن على البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم (الثلاثاء)، مرشده القوي وسلفه نور سلطان نزارباييف، بالمساهمة في ظهور طبقة ثرية، تهيمن على هذا البلد الغني بالنفط وعلى سكانه، بعد أسبوع من اضطرابات دامية على خلفية غضب اجتماعي.

وللمرة الأولى، في مسعى واضح للنأي بنفسه عن "نزارباييف" والانفصال عن تركته، قال "توكاييف": "بسبب الرئيس السابق، ظهرت في البلاد مجموعة من الشركات المربحة جداً وطبقة من الأغنياء جداً، بينما تسيطر بنات الزعيم السابق، وأصهاره، وأحفاده، وغيرهم من الأقارب على مناصب مهمة للغاية ومصالح اقتصادية في البلاد"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكان "توكاييف" مقرباً من الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف لمدة عشرين عامًا، وبين عامي 1999 و2003 أصبح أول رئيس للوزراء، ليتم تعيينه فيما بعد كوزير للخارجية حتى عام 2008.

وعُين "توكاييف" مرتين كرئيس لمجلس الشيوخ الكازاخستاني، وحين قرر "نزارباييف" التنحي عن منصبه في 2019، دفع بـ"توكاييف" رئيساً موقتًا للبلاد حتى انتخب رئيساً رسمياً في 2020.

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