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القويعية.. سيول جارفة تُغرق 70 متنًا من إبل مواطن وفحلها و40 من حيرانها

دفعتها رياح شديدة للوادي فطمرت ولم ينجُ سوى 7 و"العصيمي" يروي التفاصيل

تَسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على القويعية وضواحيها قبل عدة أيام، في غرق إبل المواطن حمود بن محمد العصيمي البالغ عددها 70 متنًا من الإبل الطيبة، كما غرق مع الإبل فحلها الذي تصل قيمته إلى أكثر من 400 ألف ريال، وكذلك أكثر من 40 خلفة من حيرانها.

ويعود سبب غرق الإبل إلى هبوب رياح عاتية مع هطول الأمطار وانعدام في الرؤيا؛ الأمر الذي دفع بالإبل إلى منخفض بالوادي الذي تصب فيه العديد من الشعاب حتى جرفتها مياه السيول جميعها وغرقها ما عدا 7 من الإبل.

وقال نجل صاحب الإبل حمدان حمود العصيمي: "في البداية نحمد الله على سلامة شيبانا وسلامة الجميع، وهذا قضاء الله وقدره، صحيح أن الإبل إبل أجدادنا ولها أكثر من 200 عام متوارثينها ولكن نحمد الله على ما قدر".

وقال "العصيمي": "ليلة الحادثة وقبيل المغرب بقليل كانت الإبل قريبة من مكان مقر المخيم ومقرها؛ حيث هبت رياح قوية مع عجاج كثيف، دفع بالإبل في ظل عدم الرؤيا من قِبَل الرعاة وعدم السيطرة فانساقت مخالفة اتجاه الريح إلى المنخفض الذي غرقت فيه نتيجة هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب التي تجمعت في بطن الوادي وطمرت الإبل جميعها ما عدا سبع منها".

وتابع: "كما تسببت الرياح القوية في إتلاف غرفة متنقلة ورأس السيارة التي تسحبها وفيها 4 من رعاة الإبل وهم بخير وعافية".

وبيّن: "الإبل غالية الثمن ومن سلالات طيبة؛ ولكن نسأل الله عز وجل أن يُخلِف علينا بخير، ونحن ولله الحمد في خير ونعمة في مملكة الخير والعز؛ في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله".

وثمّن "العصيمي" المبادرة التي أطلقتها قبيلته وكل القبائل في مواقفهم الإنسانية في إهداء الإبل دعمًا ووقوفًا منهم مع الوالد -حفظه الله- كما نشكر كل من شاركنا بمشاعرهم الطيبة.

القويعية الأمطار الغزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القويعية.. سيول جارفة تُغرق 70 متنًا من إبل مواطن وفحلها و40 من حيرانها
سبق

تَسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على القويعية وضواحيها قبل عدة أيام، في غرق إبل المواطن حمود بن محمد العصيمي البالغ عددها 70 متنًا من الإبل الطيبة، كما غرق مع الإبل فحلها الذي تصل قيمته إلى أكثر من 400 ألف ريال، وكذلك أكثر من 40 خلفة من حيرانها.

ويعود سبب غرق الإبل إلى هبوب رياح عاتية مع هطول الأمطار وانعدام في الرؤيا؛ الأمر الذي دفع بالإبل إلى منخفض بالوادي الذي تصب فيه العديد من الشعاب حتى جرفتها مياه السيول جميعها وغرقها ما عدا 7 من الإبل.

وقال نجل صاحب الإبل حمدان حمود العصيمي: "في البداية نحمد الله على سلامة شيبانا وسلامة الجميع، وهذا قضاء الله وقدره، صحيح أن الإبل إبل أجدادنا ولها أكثر من 200 عام متوارثينها ولكن نحمد الله على ما قدر".

وقال "العصيمي": "ليلة الحادثة وقبيل المغرب بقليل كانت الإبل قريبة من مكان مقر المخيم ومقرها؛ حيث هبت رياح قوية مع عجاج كثيف، دفع بالإبل في ظل عدم الرؤيا من قِبَل الرعاة وعدم السيطرة فانساقت مخالفة اتجاه الريح إلى المنخفض الذي غرقت فيه نتيجة هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب التي تجمعت في بطن الوادي وطمرت الإبل جميعها ما عدا سبع منها".

وتابع: "كما تسببت الرياح القوية في إتلاف غرفة متنقلة ورأس السيارة التي تسحبها وفيها 4 من رعاة الإبل وهم بخير وعافية".

وبيّن: "الإبل غالية الثمن ومن سلالات طيبة؛ ولكن نسأل الله عز وجل أن يُخلِف علينا بخير، ونحن ولله الحمد في خير ونعمة في مملكة الخير والعز؛ في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله".

وثمّن "العصيمي" المبادرة التي أطلقتها قبيلته وكل القبائل في مواقفهم الإنسانية في إهداء الإبل دعمًا ووقوفًا منهم مع الوالد -حفظه الله- كما نشكر كل من شاركنا بمشاعرهم الطيبة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
03:27 PM

القويعية.. سيول جارفة تُغرق 70 متنًا من إبل مواطن وفحلها و40 من حيرانها

دفعتها رياح شديدة للوادي فطمرت ولم ينجُ سوى 7 و"العصيمي" يروي التفاصيل

A A A
حمد الفراج - الرياض
12
22,218

تَسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على القويعية وضواحيها قبل عدة أيام، في غرق إبل المواطن حمود بن محمد العصيمي البالغ عددها 70 متنًا من الإبل الطيبة، كما غرق مع الإبل فحلها الذي تصل قيمته إلى أكثر من 400 ألف ريال، وكذلك أكثر من 40 خلفة من حيرانها.

ويعود سبب غرق الإبل إلى هبوب رياح عاتية مع هطول الأمطار وانعدام في الرؤيا؛ الأمر الذي دفع بالإبل إلى منخفض بالوادي الذي تصب فيه العديد من الشعاب حتى جرفتها مياه السيول جميعها وغرقها ما عدا 7 من الإبل.

وقال نجل صاحب الإبل حمدان حمود العصيمي: "في البداية نحمد الله على سلامة شيبانا وسلامة الجميع، وهذا قضاء الله وقدره، صحيح أن الإبل إبل أجدادنا ولها أكثر من 200 عام متوارثينها ولكن نحمد الله على ما قدر".

وقال "العصيمي": "ليلة الحادثة وقبيل المغرب بقليل كانت الإبل قريبة من مكان مقر المخيم ومقرها؛ حيث هبت رياح قوية مع عجاج كثيف، دفع بالإبل في ظل عدم الرؤيا من قِبَل الرعاة وعدم السيطرة فانساقت مخالفة اتجاه الريح إلى المنخفض الذي غرقت فيه نتيجة هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب التي تجمعت في بطن الوادي وطمرت الإبل جميعها ما عدا سبع منها".

وتابع: "كما تسببت الرياح القوية في إتلاف غرفة متنقلة ورأس السيارة التي تسحبها وفيها 4 من رعاة الإبل وهم بخير وعافية".

وبيّن: "الإبل غالية الثمن ومن سلالات طيبة؛ ولكن نسأل الله عز وجل أن يُخلِف علينا بخير، ونحن ولله الحمد في خير ونعمة في مملكة الخير والعز؛ في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله".

وثمّن "العصيمي" المبادرة التي أطلقتها قبيلته وكل القبائل في مواقفهم الإنسانية في إهداء الإبل دعمًا ووقوفًا منهم مع الوالد -حفظه الله- كما نشكر كل من شاركنا بمشاعرهم الطيبة.

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