80.5 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19436 وحالات التعافي من الفيروس 2,488,027

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,535,379 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة (2,516,596) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2,488,027) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19436) حالة حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.