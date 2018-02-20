الإمارات تطلق برنامجاً للتأمين الصحي على مواطنيها المسافرين للخارج

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بالتعاون مع شركة التأمين الصحي في أبو ظبي "ضمان"، برنامج "مسافر"، وهو وثيقة تأمين صحية لمواطني الدولة تغطيهم أثناء سفرهم إلى الخارج.

وتعقيباً على إطلاق هذه المبادرة؛ أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن برنامج "مسافر" الذي أطلقته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم، يُعتبر خطوةً عملية ضمن الاهتمام بشؤون المواطنين.