"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث أمني لمنتجات Apple
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة والكشف والإفصاح عن معلومات حساسة، والوصول غير المصرح به للملفات.
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:
https://support.apple.com/en-us/HT212814
https://support.apple.com/en-us/HT212819
https://support.apple.com/en-us/HT212815
https://support.apple.com/en-us/HT212818
https://support.apple.com/en-us/HT212816