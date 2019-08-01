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سفير المملكة في إثيوبيا بعد استئناف التأشيرات: هذه هي الطريقة الوحيدة للاستقدام

وزيرة العمل الإثيوبية حضرت التدشين وعبرت عن سعادتها البالغة: "جهود كبيرة"

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله -أمس الأربعاء بمقر السفارة بالعاصمة الإثيوبية بأديس أبابا- استئناف منح تأشيرات العمل بالمملكة للجالية الإثيوبية، وذلك بحضور الدكتورة إرقوقي نسفاي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية، والسيدة إيليتش إشيتو وزيرة الدولة بوزارة العمل، وعدد من مسؤولي وزارة العمل الإثيوبية.

وقد أوضح السفير قائلاً: إن تنفيذ تأشيرات العمل سيتم فقط من خلال برنامج مساند الذي طورته وزارة العمل السعودية لتسهيل إصدار التأشيرات، وذلك بعد حظر مؤقت لم يدم طويلًا.

وعبرت وزيرة العمل عن سعادتها البالغة لبدء السفارة في إصدار التأشيرات وتقدمت على إثره بالشكر للجهود الكبيرة التي قامت بها السفارة والجهات المعنية بالمملكة لتسهيل الإجراءات في إصدار التأشيرات للعاملين في المملكة.

كما حضر التدشين رئيس القسم القنصلي بالسفارة ماهر بن سعد الشهري وعدد وموظفي السفارة، وشارك الجميع في تقديم شرح موجز عن طريقة استقبال طلبات مكاتب الاستقدام وطريقة إصدار التأشيرات.

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سفير المملكة في إثيوبيا بعد استئناف التأشيرات: هذه هي الطريقة الوحيدة للاستقدام
سبق

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله -أمس الأربعاء بمقر السفارة بالعاصمة الإثيوبية بأديس أبابا- استئناف منح تأشيرات العمل بالمملكة للجالية الإثيوبية، وذلك بحضور الدكتورة إرقوقي نسفاي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية، والسيدة إيليتش إشيتو وزيرة الدولة بوزارة العمل، وعدد من مسؤولي وزارة العمل الإثيوبية.

وقد أوضح السفير قائلاً: إن تنفيذ تأشيرات العمل سيتم فقط من خلال برنامج مساند الذي طورته وزارة العمل السعودية لتسهيل إصدار التأشيرات، وذلك بعد حظر مؤقت لم يدم طويلًا.

وعبرت وزيرة العمل عن سعادتها البالغة لبدء السفارة في إصدار التأشيرات وتقدمت على إثره بالشكر للجهود الكبيرة التي قامت بها السفارة والجهات المعنية بالمملكة لتسهيل الإجراءات في إصدار التأشيرات للعاملين في المملكة.

كما حضر التدشين رئيس القسم القنصلي بالسفارة ماهر بن سعد الشهري وعدد وموظفي السفارة، وشارك الجميع في تقديم شرح موجز عن طريقة استقبال طلبات مكاتب الاستقدام وطريقة إصدار التأشيرات.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
10:29 AM

سفير المملكة في إثيوبيا بعد استئناف التأشيرات: هذه هي الطريقة الوحيدة للاستقدام

وزيرة العمل الإثيوبية حضرت التدشين وعبرت عن سعادتها البالغة: "جهود كبيرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله -أمس الأربعاء بمقر السفارة بالعاصمة الإثيوبية بأديس أبابا- استئناف منح تأشيرات العمل بالمملكة للجالية الإثيوبية، وذلك بحضور الدكتورة إرقوقي نسفاي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية، والسيدة إيليتش إشيتو وزيرة الدولة بوزارة العمل، وعدد من مسؤولي وزارة العمل الإثيوبية.

وقد أوضح السفير قائلاً: إن تنفيذ تأشيرات العمل سيتم فقط من خلال برنامج مساند الذي طورته وزارة العمل السعودية لتسهيل إصدار التأشيرات، وذلك بعد حظر مؤقت لم يدم طويلًا.

وعبرت وزيرة العمل عن سعادتها البالغة لبدء السفارة في إصدار التأشيرات وتقدمت على إثره بالشكر للجهود الكبيرة التي قامت بها السفارة والجهات المعنية بالمملكة لتسهيل الإجراءات في إصدار التأشيرات للعاملين في المملكة.

كما حضر التدشين رئيس القسم القنصلي بالسفارة ماهر بن سعد الشهري وعدد وموظفي السفارة، وشارك الجميع في تقديم شرح موجز عن طريقة استقبال طلبات مكاتب الاستقدام وطريقة إصدار التأشيرات.

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