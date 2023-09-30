النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استبعاد "حمدالله" من قائمة النصر لمواجهة أبها.. وغدًا يُجري الأشعة

قرر الجهاز الفني في نادي النصر استبعاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة أبها المقررة غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: "أبدى اللاعب عبدالرزاق حمد الله شعوره ببعض الآلام العضلية وقرر الجهاز الطبي إجراء أشعة لموقع الآلام غدًا".

ميدانيًا اختتم لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباتهم الاعتيادية استعدادًا لمباراة الفريق مساء الغد أمام أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

بدأ الجهاز الفني التدريبات بمحاضرة فنية، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة، حيث فرض مارسيلو سيزار مدير الجهاز الفني المؤقت مناورة على منتصف الملعب، طبق خلالها المناورة الفنية التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد، إضافة إلى تدريبات على الكرات الثابتة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
استبعاد "حمدالله" من قائمة النصر لمواجهة أبها.. وغدًا يُجري الأشعة
سبق

قرر الجهاز الفني في نادي النصر استبعاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة أبها المقررة غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: "أبدى اللاعب عبدالرزاق حمد الله شعوره ببعض الآلام العضلية وقرر الجهاز الطبي إجراء أشعة لموقع الآلام غدًا".

ميدانيًا اختتم لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباتهم الاعتيادية استعدادًا لمباراة الفريق مساء الغد أمام أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

بدأ الجهاز الفني التدريبات بمحاضرة فنية، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة، حيث فرض مارسيلو سيزار مدير الجهاز الفني المؤقت مناورة على منتصف الملعب، طبق خلالها المناورة الفنية التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد، إضافة إلى تدريبات على الكرات الثابتة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:08 PM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:02 PM

استبعاد "حمدالله" من قائمة النصر لمواجهة أبها.. وغدًا يُجري الأشعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,902

قرر الجهاز الفني في نادي النصر استبعاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة أبها المقررة غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: "أبدى اللاعب عبدالرزاق حمد الله شعوره ببعض الآلام العضلية وقرر الجهاز الطبي إجراء أشعة لموقع الآلام غدًا".

ميدانيًا اختتم لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباتهم الاعتيادية استعدادًا لمباراة الفريق مساء الغد أمام أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

بدأ الجهاز الفني التدريبات بمحاضرة فنية، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة، حيث فرض مارسيلو سيزار مدير الجهاز الفني المؤقت مناورة على منتصف الملعب، طبق خلالها المناورة الفنية التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد، إضافة إلى تدريبات على الكرات الثابتة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,121
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,778
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة