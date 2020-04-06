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عُمان تتعاقد لشراء أطنان من السكر والأرز والعدس

لتعزيز المخزون الاحتياطي من السلع الغذائية الأساسية

أعلنت الهيئة العمانية العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، اليوم الاثنين، أنها تعاقدت لشراء 10 آلاف طن من السكر الأبيض، ومثلها من الأرز، إلى جانب 45 طناً من العدس الأحمر.

وقالت الهيئة العامة: إن التعاقد يهدف لتعزيز المخزون الاحتياطي من السلع الغذائية الأساسية، حسب ما ذكرت في بيان على صفحتها الرسمية في "تويتر".

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت يوم الأحد عن ارتفاع عدد حالات الوفيات إلى اثنتين، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في السلطنة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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عُمان تتعاقد لشراء أطنان من السكر والأرز والعدس
سبق

أعلنت الهيئة العمانية العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، اليوم الاثنين، أنها تعاقدت لشراء 10 آلاف طن من السكر الأبيض، ومثلها من الأرز، إلى جانب 45 طناً من العدس الأحمر.

وقالت الهيئة العامة: إن التعاقد يهدف لتعزيز المخزون الاحتياطي من السلع الغذائية الأساسية، حسب ما ذكرت في بيان على صفحتها الرسمية في "تويتر".

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت يوم الأحد عن ارتفاع عدد حالات الوفيات إلى اثنتين، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في السلطنة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:40 PM

عُمان تتعاقد لشراء أطنان من السكر والأرز والعدس

لتعزيز المخزون الاحتياطي من السلع الغذائية الأساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العمانية العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، اليوم الاثنين، أنها تعاقدت لشراء 10 آلاف طن من السكر الأبيض، ومثلها من الأرز، إلى جانب 45 طناً من العدس الأحمر.

وقالت الهيئة العامة: إن التعاقد يهدف لتعزيز المخزون الاحتياطي من السلع الغذائية الأساسية، حسب ما ذكرت في بيان على صفحتها الرسمية في "تويتر".

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت يوم الأحد عن ارتفاع عدد حالات الوفيات إلى اثنتين، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في السلطنة.

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