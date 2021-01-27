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الرياض .. "هدف" ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في هذا التخصص

بالتعاون مع 5 شركات لتزويد القوى الوطنية بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل

عقد فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالرياض، لقاءً وظيفياً، للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، في تخصص خدمة العملاء، بالتعاون مع 5 شركات.. وشهد اللقاء الوظيفي، إقامة برامج تدريبية في مجال الإرشاد المهني.

تأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها (هدف) بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقاً من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

كما أن هذا النوع من اللقاءات يأتي امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

يُشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أطلق مبادرة لتحويل فروعه في مناطق المملكة كافة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع (هدف) الـ 22 في مدن المملكة ومحافظاتها، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع (هدف) في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الإلكترونية على الرابط: https://www.hrdf.org.sa/Locations

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الرياض .. "هدف" ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في هذا التخصص
سبق

عقد فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالرياض، لقاءً وظيفياً، للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، في تخصص خدمة العملاء، بالتعاون مع 5 شركات.. وشهد اللقاء الوظيفي، إقامة برامج تدريبية في مجال الإرشاد المهني.

تأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها (هدف) بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقاً من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

كما أن هذا النوع من اللقاءات يأتي امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

يُشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أطلق مبادرة لتحويل فروعه في مناطق المملكة كافة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع (هدف) الـ 22 في مدن المملكة ومحافظاتها، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع (هدف) في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الإلكترونية على الرابط: https://www.hrdf.org.sa/Locations

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:47 AM

الرياض .. "هدف" ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في هذا التخصص

بالتعاون مع 5 شركات لتزويد القوى الوطنية بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالرياض، لقاءً وظيفياً، للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، في تخصص خدمة العملاء، بالتعاون مع 5 شركات.. وشهد اللقاء الوظيفي، إقامة برامج تدريبية في مجال الإرشاد المهني.

تأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها (هدف) بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقاً من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

كما أن هذا النوع من اللقاءات يأتي امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

يُشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أطلق مبادرة لتحويل فروعه في مناطق المملكة كافة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع (هدف) الـ 22 في مدن المملكة ومحافظاتها، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع (هدف) في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الإلكترونية على الرابط: https://www.hrdf.org.sa/Locations

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