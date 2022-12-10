للمرأة.. الأسبرين يومياً في بداية الحمل يحمي من التسمم قبل الأسبوع الـ37

تُظهر مراجعة منهجية وتحليلات تجميعية، أن النساء الحوامل اللائي يتناولن "الأسبرين" عند بلوغهن الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك؛ يقل لديهن خطر التعرض لتسمم الحمل في وقت مبكر؛ ولكن ليس تسمم الحمل في فترة متأخرة؛ حسب وكالة "رويترز".

100 مليجرام يومياً

وقالت الطبيبة ستيفاني روبيرج من معهد أبحاث طب الأجنّة في مستشفى كينجز كوليدج بلندن وزملاؤها: إن هذا التأثير اقتصر على النساء الحوامل اللائي تناولن ما لا يقل عن 100 مليجرام من الأسبرين يومياً.

عند الأسبوع الـ16 أو قبله

وأشارت "روبيرج" وزملاؤها في الدورية الأمريكية لطب النساء والولادة على الإنترنت، إلى أن عدة تحليلات تجميعية بحثت في الأسبرين وتسمم الحمل، وأظهرت بعض النتائج أن الاستفادة كانت فقط بالنسبة للنساء اللائي بدأن تناول الأسبرين يومياً عند الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك.

الحماية قبل الأسبوع الـ37

وراجع الباحثون 16 تجربة ضمت 18907 مشاركات، واعتبر نصف هذه الدراسات جيدة والنصف الآخر سيئة أو غير مؤكدة.

وقل بشكل كبير احتمال الإصابة بتسمم الحمل قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل عند النساء اللائي تناولن الأسبرين؛ ولكن الأثر لم يكن كبيراً بالنسبة لتسمم الحمل عند الأسبوع السابع والثلاثين أو بعد ذلك.