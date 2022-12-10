النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمرأة.. الأسبرين يومياً في بداية الحمل يحمي من التسمم قبل الأسبوع الـ37

تُظهر مراجعة منهجية وتحليلات تجميعية، أن النساء الحوامل اللائي يتناولن "الأسبرين" عند بلوغهن الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك؛ يقل لديهن خطر التعرض لتسمم الحمل في وقت مبكر؛ ولكن ليس تسمم الحمل في فترة متأخرة؛ حسب وكالة "رويترز".

100 مليجرام يومياً

وقالت الطبيبة ستيفاني روبيرج من معهد أبحاث طب الأجنّة في مستشفى كينجز كوليدج بلندن وزملاؤها: إن هذا التأثير اقتصر على النساء الحوامل اللائي تناولن ما لا يقل عن 100 مليجرام من الأسبرين يومياً.

عند الأسبوع الـ16 أو قبله

وأشارت "روبيرج" وزملاؤها في الدورية الأمريكية لطب النساء والولادة على الإنترنت، إلى أن عدة تحليلات تجميعية بحثت في الأسبرين وتسمم الحمل، وأظهرت بعض النتائج أن الاستفادة كانت فقط بالنسبة للنساء اللائي بدأن تناول الأسبرين يومياً عند الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك.

الحماية قبل الأسبوع الـ37

وراجع الباحثون 16 تجربة ضمت 18907 مشاركات، واعتبر نصف هذه الدراسات جيدة والنصف الآخر سيئة أو غير مؤكدة.

وقل بشكل كبير احتمال الإصابة بتسمم الحمل قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل عند النساء اللائي تناولن الأسبرين؛ ولكن الأثر لم يكن كبيراً بالنسبة لتسمم الحمل عند الأسبوع السابع والثلاثين أو بعد ذلك.

الرئيسية/ محطات

اعلان
للمرأة.. الأسبرين يومياً في بداية الحمل يحمي من التسمم قبل الأسبوع الـ37
سبق

تُظهر مراجعة منهجية وتحليلات تجميعية، أن النساء الحوامل اللائي يتناولن "الأسبرين" عند بلوغهن الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك؛ يقل لديهن خطر التعرض لتسمم الحمل في وقت مبكر؛ ولكن ليس تسمم الحمل في فترة متأخرة؛ حسب وكالة "رويترز".

100 مليجرام يومياً

وقالت الطبيبة ستيفاني روبيرج من معهد أبحاث طب الأجنّة في مستشفى كينجز كوليدج بلندن وزملاؤها: إن هذا التأثير اقتصر على النساء الحوامل اللائي تناولن ما لا يقل عن 100 مليجرام من الأسبرين يومياً.

عند الأسبوع الـ16 أو قبله

وأشارت "روبيرج" وزملاؤها في الدورية الأمريكية لطب النساء والولادة على الإنترنت، إلى أن عدة تحليلات تجميعية بحثت في الأسبرين وتسمم الحمل، وأظهرت بعض النتائج أن الاستفادة كانت فقط بالنسبة للنساء اللائي بدأن تناول الأسبرين يومياً عند الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك.

الحماية قبل الأسبوع الـ37

وراجع الباحثون 16 تجربة ضمت 18907 مشاركات، واعتبر نصف هذه الدراسات جيدة والنصف الآخر سيئة أو غير مؤكدة.

وقل بشكل كبير احتمال الإصابة بتسمم الحمل قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل عند النساء اللائي تناولن الأسبرين؛ ولكن الأثر لم يكن كبيراً بالنسبة لتسمم الحمل عند الأسبوع السابع والثلاثين أو بعد ذلك.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:55 PM

للمرأة.. الأسبرين يومياً في بداية الحمل يحمي من التسمم قبل الأسبوع الـ37

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,871

تُظهر مراجعة منهجية وتحليلات تجميعية، أن النساء الحوامل اللائي يتناولن "الأسبرين" عند بلوغهن الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك؛ يقل لديهن خطر التعرض لتسمم الحمل في وقت مبكر؛ ولكن ليس تسمم الحمل في فترة متأخرة؛ حسب وكالة "رويترز".

100 مليجرام يومياً

وقالت الطبيبة ستيفاني روبيرج من معهد أبحاث طب الأجنّة في مستشفى كينجز كوليدج بلندن وزملاؤها: إن هذا التأثير اقتصر على النساء الحوامل اللائي تناولن ما لا يقل عن 100 مليجرام من الأسبرين يومياً.

عند الأسبوع الـ16 أو قبله

وأشارت "روبيرج" وزملاؤها في الدورية الأمريكية لطب النساء والولادة على الإنترنت، إلى أن عدة تحليلات تجميعية بحثت في الأسبرين وتسمم الحمل، وأظهرت بعض النتائج أن الاستفادة كانت فقط بالنسبة للنساء اللائي بدأن تناول الأسبرين يومياً عند الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك.

الحماية قبل الأسبوع الـ37

وراجع الباحثون 16 تجربة ضمت 18907 مشاركات، واعتبر نصف هذه الدراسات جيدة والنصف الآخر سيئة أو غير مؤكدة.

وقل بشكل كبير احتمال الإصابة بتسمم الحمل قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل عند النساء اللائي تناولن الأسبرين؛ ولكن الأثر لم يكن كبيراً بالنسبة لتسمم الحمل عند الأسبوع السابع والثلاثين أو بعد ذلك.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,107

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة