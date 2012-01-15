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وزارة الرياضة تكشف عن تفاصيل سباق النسخة الثانية من "طواف السعودية 2022" للدراجات

تستضيفها محافظة العلا خلال الفترة من 1- 5 فبراير 2022

تكشف وزارة الرياضة، غدًا الأحد، عن تفاصيل سباق النسخة الثانية من "طواف السعودية 2022" للدراجات، التي تستضيفها محافظة العلا خلال الفترة من 1- 5 فبراير 2022م، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة"؛ وذلك عبر مؤتمر صحفي يقام في قاعة "مرايا" بالعلا.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي، كشفُ كامل التفاصيل عن مسار السباق والمراحل الخمسة التي سيمر بها داخل محافظة العلا، المليئة بالمعالم والآثار الطبيعية الخلابة، وكذلك المشاركين في السباق المرتقب، إلى جانب التطرق إلى الفعاليات المصاحبة والسباقات المختلفة التي ستقام على هامش السباق مثل سباق الجمهور، السباق النسائي، سباق الناشئين، وسباق مخصص للأطفال.

الجدير ذكره أن العاصمة الرياض قد شهدت استضافة النسخة الأولى من السباق في فبراير 2020م، وتُوِّج بلقبها الدراج الألماني فيل بهاوس من فريق "بحرين ماكلارين".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تكشف عن تفاصيل سباق النسخة الثانية من "طواف السعودية 2022" للدراجات
سبق

تكشف وزارة الرياضة، غدًا الأحد، عن تفاصيل سباق النسخة الثانية من "طواف السعودية 2022" للدراجات، التي تستضيفها محافظة العلا خلال الفترة من 1- 5 فبراير 2022م، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة"؛ وذلك عبر مؤتمر صحفي يقام في قاعة "مرايا" بالعلا.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي، كشفُ كامل التفاصيل عن مسار السباق والمراحل الخمسة التي سيمر بها داخل محافظة العلا، المليئة بالمعالم والآثار الطبيعية الخلابة، وكذلك المشاركين في السباق المرتقب، إلى جانب التطرق إلى الفعاليات المصاحبة والسباقات المختلفة التي ستقام على هامش السباق مثل سباق الجمهور، السباق النسائي، سباق الناشئين، وسباق مخصص للأطفال.

الجدير ذكره أن العاصمة الرياض قد شهدت استضافة النسخة الأولى من السباق في فبراير 2020م، وتُوِّج بلقبها الدراج الألماني فيل بهاوس من فريق "بحرين ماكلارين".

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
04:33 PM

وزارة الرياضة تكشف عن تفاصيل سباق النسخة الثانية من "طواف السعودية 2022" للدراجات

تستضيفها محافظة العلا خلال الفترة من 1- 5 فبراير 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تكشف وزارة الرياضة، غدًا الأحد، عن تفاصيل سباق النسخة الثانية من "طواف السعودية 2022" للدراجات، التي تستضيفها محافظة العلا خلال الفترة من 1- 5 فبراير 2022م، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة"؛ وذلك عبر مؤتمر صحفي يقام في قاعة "مرايا" بالعلا.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي، كشفُ كامل التفاصيل عن مسار السباق والمراحل الخمسة التي سيمر بها داخل محافظة العلا، المليئة بالمعالم والآثار الطبيعية الخلابة، وكذلك المشاركين في السباق المرتقب، إلى جانب التطرق إلى الفعاليات المصاحبة والسباقات المختلفة التي ستقام على هامش السباق مثل سباق الجمهور، السباق النسائي، سباق الناشئين، وسباق مخصص للأطفال.

الجدير ذكره أن العاصمة الرياض قد شهدت استضافة النسخة الأولى من السباق في فبراير 2020م، وتُوِّج بلقبها الدراج الألماني فيل بهاوس من فريق "بحرين ماكلارين".

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