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وزير الخارجية يستعرض مستجدات القضايا مع نظيره الفرنسي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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وزير الخارجية يستعرض مستجدات القضايا مع نظيره الفرنسي
سبق

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
07:03 PM

وزير الخارجية يستعرض مستجدات القضايا مع نظيره الفرنسي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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