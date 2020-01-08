"بن ربيعان" يحصل على "ماجستير الموارد البشرية"

حصل "تركي بن عبدالله بن عمر بن ربيعان"، على درجة الماجستير في الموارد البشرية من قسم إدارة الأعمال، بعد تقديمه دراسة ميدانية في رسالته المقدمة بعنوان "دراسة تحليلية لواقع تطبيق أساليب الحكومة الإلكترونية على تطوير الموارد البشرية".

واستقبل "بن ربيعان" التهنئة من عدد كبير من الأهالي والأصدقاء، الذين حرصوا على مشاركته فرحته بهذه المناسبة وحصوله على هذه الدرجة الأكاديمية؛ داعين بأن تكون عونًا له في خدمة الدين والوطن، ومتمنين له مزيدًا من التقدم ونيل أعلى الدرجات العلمية، كما قدّم شكره وامتنانه لجميع من قدّم له التهنئة بهذه المناسبة.‏