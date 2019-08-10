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غروب عرفات.. أكف رُفعت وعيون دمعت وقلوب خشعت.. والحجاج يودِّعونها

معظم ضيوف الرحمن الذين توافدوا منذ الصباح الباكر بحالة ممتازة

تصوير: عبدالرحمن الفيفي - نايف العيسى

ودَّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة مشعر عرفات، وذلك بعد أن منَّ الله عليهم بقضاء ركن الحج الأعظم في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم.

ورغم ذلك فإن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد، هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته، متجهين إلى مشعر الله الحرام (مزدلفة) وجميعهم بحالة صحية جيدة.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتَي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسُنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد، يوم عيد الأضحى؛ وذلك لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

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غروب عرفات.. أكف رُفعت وعيون دمعت وقلوب خشعت.. والحجاج يودِّعونها
سبق

تصوير: عبدالرحمن الفيفي - نايف العيسى

ودَّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة مشعر عرفات، وذلك بعد أن منَّ الله عليهم بقضاء ركن الحج الأعظم في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم.

ورغم ذلك فإن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد، هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته، متجهين إلى مشعر الله الحرام (مزدلفة) وجميعهم بحالة صحية جيدة.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتَي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسُنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد، يوم عيد الأضحى؛ وذلك لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:09 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:40 PM

غروب عرفات.. أكف رُفعت وعيون دمعت وقلوب خشعت.. والحجاج يودِّعونها

معظم ضيوف الرحمن الذين توافدوا منذ الصباح الباكر بحالة ممتازة

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
0
969

تصوير: عبدالرحمن الفيفي - نايف العيسى

ودَّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة مشعر عرفات، وذلك بعد أن منَّ الله عليهم بقضاء ركن الحج الأعظم في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم.

ورغم ذلك فإن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد، هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته، متجهين إلى مشعر الله الحرام (مزدلفة) وجميعهم بحالة صحية جيدة.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتَي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسُنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد، يوم عيد الأضحى؛ وذلك لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

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