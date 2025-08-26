ضعف "الإنترنت" يعزل سكان "الفوارة" عن "أبشر" و"نور" ومواعيد المستشفيات

الحاجة إلى الاتصال والخدمات تجبرهم على السير لمسافات طويلة

ناشد أهالي مركز الفوارة غرب منطقة القصيم، شركات الاتصالات الثلاث "stc" و"موبايلي" و"زين" بتعزيز الأبراج هناك لأنها ضعيفة جدًا ولا تخدم الآلاف من الإسكان والزوار؛ مشيرين إلى أن الضعف طال حتى شبكة الإنترنت فضلاً عن إجراء المكالمات.

وقال الأهالي لـ"سبق": نعاني بسبب ضعف الإنترنت من الشركات الثلاث، وسبَّب لنا مشاكل وتعطلت مصالحنا؛ لأن جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية والخاصة، وكذلك حجز المواعيد والسفر قائم على خدمة الإنترنت، وتضرر طلاب التعليم الذكي "التعليم عن بعد".

وأكد السكان أنهم قدموا شكاوى ومطالبات سابقة، ولم تجدِ نفعًا في حل المشكلة، ويضطروا في غالب الأحيان لقطع مسافات طويلة بحثًا عن "الذبذبات" التي تكفل لهم حجز موعد مستشفى، أو إنهاء إجراء عبر تطبيق "أبشر"، أو حتى تسجيل طالب وطالبة في برنامج "نور".