النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضعف "الإنترنت" يعزل سكان "الفوارة" عن "أبشر" و"نور" ومواعيد المستشفيات

الحاجة إلى الاتصال والخدمات تجبرهم على السير لمسافات طويلة

ناشد أهالي مركز الفوارة غرب منطقة القصيم، شركات الاتصالات الثلاث "stc" و"موبايلي" و"زين" بتعزيز الأبراج هناك لأنها ضعيفة جدًا ولا تخدم الآلاف من الإسكان والزوار؛ مشيرين إلى أن الضعف طال حتى شبكة الإنترنت فضلاً عن إجراء المكالمات.

وقال الأهالي لـ"سبق": نعاني بسبب ضعف الإنترنت من الشركات الثلاث، وسبَّب لنا مشاكل وتعطلت مصالحنا؛ لأن جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية والخاصة، وكذلك حجز المواعيد والسفر قائم على خدمة الإنترنت، وتضرر طلاب التعليم الذكي "التعليم عن بعد".

وأكد السكان أنهم قدموا شكاوى ومطالبات سابقة، ولم تجدِ نفعًا في حل المشكلة، ويضطروا في غالب الأحيان لقطع مسافات طويلة بحثًا عن "الذبذبات" التي تكفل لهم حجز موعد مستشفى، أو إنهاء إجراء عبر تطبيق "أبشر"، أو حتى تسجيل طالب وطالبة في برنامج "نور".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
ضعف "الإنترنت" يعزل سكان "الفوارة" عن "أبشر" و"نور" ومواعيد المستشفيات
سبق

ناشد أهالي مركز الفوارة غرب منطقة القصيم، شركات الاتصالات الثلاث "stc" و"موبايلي" و"زين" بتعزيز الأبراج هناك لأنها ضعيفة جدًا ولا تخدم الآلاف من الإسكان والزوار؛ مشيرين إلى أن الضعف طال حتى شبكة الإنترنت فضلاً عن إجراء المكالمات.

وقال الأهالي لـ"سبق": نعاني بسبب ضعف الإنترنت من الشركات الثلاث، وسبَّب لنا مشاكل وتعطلت مصالحنا؛ لأن جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية والخاصة، وكذلك حجز المواعيد والسفر قائم على خدمة الإنترنت، وتضرر طلاب التعليم الذكي "التعليم عن بعد".

وأكد السكان أنهم قدموا شكاوى ومطالبات سابقة، ولم تجدِ نفعًا في حل المشكلة، ويضطروا في غالب الأحيان لقطع مسافات طويلة بحثًا عن "الذبذبات" التي تكفل لهم حجز موعد مستشفى، أو إنهاء إجراء عبر تطبيق "أبشر"، أو حتى تسجيل طالب وطالبة في برنامج "نور".

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
12:33 AM

ضعف "الإنترنت" يعزل سكان "الفوارة" عن "أبشر" و"نور" ومواعيد المستشفيات

الحاجة إلى الاتصال والخدمات تجبرهم على السير لمسافات طويلة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
98

ناشد أهالي مركز الفوارة غرب منطقة القصيم، شركات الاتصالات الثلاث "stc" و"موبايلي" و"زين" بتعزيز الأبراج هناك لأنها ضعيفة جدًا ولا تخدم الآلاف من الإسكان والزوار؛ مشيرين إلى أن الضعف طال حتى شبكة الإنترنت فضلاً عن إجراء المكالمات.

وقال الأهالي لـ"سبق": نعاني بسبب ضعف الإنترنت من الشركات الثلاث، وسبَّب لنا مشاكل وتعطلت مصالحنا؛ لأن جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية والخاصة، وكذلك حجز المواعيد والسفر قائم على خدمة الإنترنت، وتضرر طلاب التعليم الذكي "التعليم عن بعد".

وأكد السكان أنهم قدموا شكاوى ومطالبات سابقة، ولم تجدِ نفعًا في حل المشكلة، ويضطروا في غالب الأحيان لقطع مسافات طويلة بحثًا عن "الذبذبات" التي تكفل لهم حجز موعد مستشفى، أو إنهاء إجراء عبر تطبيق "أبشر"، أو حتى تسجيل طالب وطالبة في برنامج "نور".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,390
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,063
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,312

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة