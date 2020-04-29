النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. مصادرة 45 طن خضروات ومواد غذائية من أماكن بيع عشوائي

خلال حملات نفّذتها بلدية الصفا على الباعة الجائلين ضمن السوق المركزي

صادرت بلدية الصفا الفرعية، (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، خلال حملتها المتواصلة على الباعة الجائلين ضمن منطقة السوق المركزي للخضروات والفواكه.

وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ، أن الفِرَق التابعة، صادرت (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، التي تباع بشكل عشوائي في حرم السوق المركزي؛ مبينًا أن الكميات المصادَرة سُلّمت للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.

وأكد رئيس بلدية الصفا الفرعية، أن الحملات الرقابية مستمرة في رصد الباعة الجائلين؛ وفق الجدول الزمني المُعَدّ لها؛ وذلك للقضاء على هذه الظاهرة، التي يمارسها المخالفون.

جدة بلدية الصفا الفرعية السوق المركزي للخضروات والفواكه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. مصادرة 45 طن خضروات ومواد غذائية من أماكن بيع عشوائي
سبق

صادرت بلدية الصفا الفرعية، (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، خلال حملتها المتواصلة على الباعة الجائلين ضمن منطقة السوق المركزي للخضروات والفواكه.

وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ، أن الفِرَق التابعة، صادرت (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، التي تباع بشكل عشوائي في حرم السوق المركزي؛ مبينًا أن الكميات المصادَرة سُلّمت للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.

وأكد رئيس بلدية الصفا الفرعية، أن الحملات الرقابية مستمرة في رصد الباعة الجائلين؛ وفق الجدول الزمني المُعَدّ لها؛ وذلك للقضاء على هذه الظاهرة، التي يمارسها المخالفون.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
08:41 PM

جدة.. مصادرة 45 طن خضروات ومواد غذائية من أماكن بيع عشوائي

خلال حملات نفّذتها بلدية الصفا على الباعة الجائلين ضمن السوق المركزي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
893

صادرت بلدية الصفا الفرعية، (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، خلال حملتها المتواصلة على الباعة الجائلين ضمن منطقة السوق المركزي للخضروات والفواكه.

وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ، أن الفِرَق التابعة، صادرت (45) طنًّا من الخضروات والفواكه، التي تباع بشكل عشوائي في حرم السوق المركزي؛ مبينًا أن الكميات المصادَرة سُلّمت للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.

وأكد رئيس بلدية الصفا الفرعية، أن الحملات الرقابية مستمرة في رصد الباعة الجائلين؛ وفق الجدول الزمني المُعَدّ لها؛ وذلك للقضاء على هذه الظاهرة، التي يمارسها المخالفون.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,775

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة