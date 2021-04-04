اليمن أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام.. و51 مدنياً من ضحاياها في 3 أشهر

زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.. وبين القتلى نساء وأطفال

كشف مرصد حقوقي يمني، الأحد، عن مقتل وإصابة 51 مدنياً بينهم نساء وأطفال، جراء انفجار الألغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المرصد اليمني للألغام في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، سقوط 26 قتيلاً مدنياً و 25 جريحاً بينهم نساء وأطفال خلال الربع الأول(يناير- فبراير- مارس) من العام الجاري 2021، في عدد من المناطق الملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيين.

وأفاد ان اليمن تصنف اليوم على أنها من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام.. لافتا إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن أكثر من مليون لغم متعدد المهام زرعها الحوثيون على الطرق العامة والمزارع والمناطق التي تشهد تحركات مدنية.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن هناك أكثر من مليوني لغمًا أرضيًا زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والالغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.