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مأساة طفل الـ 8 سنوات .. حصل على توقيع لاعب السلة ومعه "فيروس كورونا"

نتائج التحاليل أثبتت الإصابة .. رابطة الدوري الأمريكي كانت قد علّقت الموسم

تعرَّض طفلٌ لم يتجاوز الـ 8 سنوات للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد حصوله على توقيع لاعب كرة السلة الأمريكي رودي غوبيرت؛ من يوتا جاز، الذي تمّ الإعلان عن إصابته.

ووفقا لشبكة NBC Sports، فإن الطفل خضع لاختبارات طبية للكشف عن إصابة محتملة نتيجة احتكاكه باللاعب المذكور، معلنة أن النتائج جاءت إيجابية، لكن الشبكة أشارت إلى أنه لا يمكن الحسم بمصدر العدوى الحتمي؛ إن كان من اللاعب أم لا.

وبحسب "روسيا اليوم" قرّرت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الأربعاء، تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"، بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي بفيروس كورونا.

واتخذت الرابطة القرار مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، بسبب إصابة روبيرت بالفيروس، بتعليق مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة بأكمله.

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مأساة طفل الـ 8 سنوات .. حصل على توقيع لاعب السلة ومعه "فيروس كورونا"
سبق

تعرَّض طفلٌ لم يتجاوز الـ 8 سنوات للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد حصوله على توقيع لاعب كرة السلة الأمريكي رودي غوبيرت؛ من يوتا جاز، الذي تمّ الإعلان عن إصابته.

ووفقا لشبكة NBC Sports، فإن الطفل خضع لاختبارات طبية للكشف عن إصابة محتملة نتيجة احتكاكه باللاعب المذكور، معلنة أن النتائج جاءت إيجابية، لكن الشبكة أشارت إلى أنه لا يمكن الحسم بمصدر العدوى الحتمي؛ إن كان من اللاعب أم لا.

وبحسب "روسيا اليوم" قرّرت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الأربعاء، تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"، بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي بفيروس كورونا.

واتخذت الرابطة القرار مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، بسبب إصابة روبيرت بالفيروس، بتعليق مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة بأكمله.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:54 PM

مأساة طفل الـ 8 سنوات .. حصل على توقيع لاعب السلة ومعه "فيروس كورونا"

نتائج التحاليل أثبتت الإصابة .. رابطة الدوري الأمريكي كانت قد علّقت الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرَّض طفلٌ لم يتجاوز الـ 8 سنوات للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد حصوله على توقيع لاعب كرة السلة الأمريكي رودي غوبيرت؛ من يوتا جاز، الذي تمّ الإعلان عن إصابته.

ووفقا لشبكة NBC Sports، فإن الطفل خضع لاختبارات طبية للكشف عن إصابة محتملة نتيجة احتكاكه باللاعب المذكور، معلنة أن النتائج جاءت إيجابية، لكن الشبكة أشارت إلى أنه لا يمكن الحسم بمصدر العدوى الحتمي؛ إن كان من اللاعب أم لا.

وبحسب "روسيا اليوم" قرّرت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الأربعاء، تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"، بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي بفيروس كورونا.

واتخذت الرابطة القرار مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، بسبب إصابة روبيرت بالفيروس، بتعليق مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة بأكمله.

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