يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مساء اليوم السبت؛ البرنامج الدعوي التوعوي حول "موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة وواجب المواطن تجاهها" الذي تنظمه الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة جازان. ويستمر البرنامج تسعة أيام متواصلة، بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة والمختصين عبر منصات الوزارة الرقمية والإذاعية عن بعد، في إطار البرامج التوعوية والإرشادية التي تواصل تنفيذها مواكبة لجهود الدولة في التصدّي لجائحة كورونا. وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة مدخلي: البرنامج ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، بكلمة توجيهية للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يتحدث خلالها عن أهمية الالتزام بالقرارات الاحترازية التي أقرّت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تهدف إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ولتجنب العدوى التي يسببها فيروس كورونا. وأضاف: تبدأ فعاليات البرنامج يوم غد الأحد، وتستمر إلى يوم الاثنين العشرين من شهر شعبان الجاري 1441هـ، بمعدل محاضرة يوميًّا يقدمها عدد من المختصين من الأكاديميين والدعاة الرسميين، في طرح موضوعات متنوعة تناقش مجمل القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وموافقتها لأدلة الكتاب والسنة وحثّ المواطنين على العمل بها. وأردف "مدخلي": هذه المحاضرات سوف تبثّ عبر إذاعة "زدني" العلمية، وجميع قنواتها المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي على الرابط: https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fradio.ddns.me%3a8002%2fstream&umid=3a50109b-1bc2-4efd-acb2-c19f55061b2e&auth=3cb0b49eaf1fc7b27daac39ef64c17e793ad5b02-ffc584b146ad5bb4f5f564bc5b002f1a50e36e0f.

الشؤون الإسلامية تطلق برنامجًا دعويًّا توعويًّا عبر منصاتها الرقمية والإذاعية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-04 يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مساء اليوم السبت؛ البرنامج الدعوي التوعوي حول "موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة وواجب المواطن تجاهها" الذي تنظمه الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة جازان.



ويستمر البرنامج تسعة أيام متواصلة، بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة والمختصين عبر منصات الوزارة الرقمية والإذاعية عن بعد، في إطار البرامج التوعوية والإرشادية التي تواصل تنفيذها مواكبة لجهود الدولة في التصدّي لجائحة كورونا.



وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة مدخلي: البرنامج ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، بكلمة توجيهية للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يتحدث خلالها عن أهمية الالتزام بالقرارات الاحترازية التي أقرّت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تهدف إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ولتجنب العدوى التي يسببها فيروس كورونا.



وأضاف: تبدأ فعاليات البرنامج يوم غد الأحد، وتستمر إلى يوم الاثنين العشرين من شهر شعبان الجاري 1441هـ، بمعدل محاضرة يوميًّا يقدمها عدد من المختصين من الأكاديميين والدعاة الرسميين، في طرح موضوعات متنوعة تناقش مجمل القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وموافقتها لأدلة الكتاب والسنة وحثّ المواطنين على العمل بها.



وأردف "مدخلي": هذه المحاضرات سوف تبثّ عبر إذاعة "زدني" العلمية، وجميع قنواتها المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي على الرابط: https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fradio.ddns.me%3a8002%2fstream&umid=3a50109b-1bc2-4efd-acb2-c19f55061b2e&auth=3cb0b49eaf1fc7b27daac39ef64c17e793ad5b02-ffc584b146ad5bb4f5f564bc5b002f1a50e36e0f.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 03:11 PM

اخر تعديل 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 03:37 PM

الشؤون الإسلامية تطلق برنامجًا دعويًّا توعويًّا عبر منصاتها الرقمية والإذاعية حول موافقة قرارات الملك بشأن كورونا لأدلة الكتاب والسنة.. وواجب المواطن





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يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مساء اليوم السبت؛ البرنامج الدعوي التوعوي حول "موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة وواجب المواطن تجاهها" الذي تنظمه الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة جازان.



ويستمر البرنامج تسعة أيام متواصلة، بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة والمختصين عبر منصات الوزارة الرقمية والإذاعية عن بعد، في إطار البرامج التوعوية والإرشادية التي تواصل تنفيذها مواكبة لجهود الدولة في التصدّي لجائحة كورونا.



وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة مدخلي: البرنامج ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، بكلمة توجيهية للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يتحدث خلالها عن أهمية الالتزام بالقرارات الاحترازية التي أقرّت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تهدف إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ولتجنب العدوى التي يسببها فيروس كورونا.



وأضاف: تبدأ فعاليات البرنامج يوم غد الأحد، وتستمر إلى يوم الاثنين العشرين من شهر شعبان الجاري 1441هـ، بمعدل محاضرة يوميًّا يقدمها عدد من المختصين من الأكاديميين والدعاة الرسميين، في طرح موضوعات متنوعة تناقش مجمل القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وموافقتها لأدلة الكتاب والسنة وحثّ المواطنين على العمل بها.



وأردف "مدخلي": هذه المحاضرات سوف تبثّ عبر إذاعة "زدني" العلمية، وجميع قنواتها المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي على الرابط: https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fradio.ddns.me%3a8002%2fstream&umid=3a50109b-1bc2-4efd-acb2-c19f55061b2e&auth=3cb0b49eaf1fc7b27daac39ef64c17e793ad5b02-ffc584b146ad5bb4f5f564bc5b002f1a50e36e0f.