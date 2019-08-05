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براتب يبدأ من 6 آلاف .. #سرب يعلن وظائف بمسمّى "مساعد قائد قطار"

المعهد فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة #الخطوط_الحديدية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية #سرب، فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة #الخطوط_الحديدية في برنامج (مساعد قائد قطار) الذي يؤهل للعمل لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية #سار.

ووفق المعهد بدأ التقديم، أمس الموافق الرابع من أغسطس، وينتهي في 29 من الشهر الجاري، وذلك وفق شروط عدة.

ويمنح المعهد مكافأة شهرية 3300 ريال في أثناء فترة التدريب، فيما سيبدأ الراتب بعد اجتياز البرنامج من 6 آلاف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى.

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براتب يبدأ من 6 آلاف .. #سرب يعلن وظائف بمسمّى "مساعد قائد قطار"
سبق

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية #سرب، فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة #الخطوط_الحديدية في برنامج (مساعد قائد قطار) الذي يؤهل للعمل لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية #سار.

ووفق المعهد بدأ التقديم، أمس الموافق الرابع من أغسطس، وينتهي في 29 من الشهر الجاري، وذلك وفق شروط عدة.

ويمنح المعهد مكافأة شهرية 3300 ريال في أثناء فترة التدريب، فيما سيبدأ الراتب بعد اجتياز البرنامج من 6 آلاف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:15 AM

براتب يبدأ من 6 آلاف .. #سرب يعلن وظائف بمسمّى "مساعد قائد قطار"

المعهد فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة #الخطوط_الحديدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية #سرب، فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة #الخطوط_الحديدية في برنامج (مساعد قائد قطار) الذي يؤهل للعمل لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية #سار.

ووفق المعهد بدأ التقديم، أمس الموافق الرابع من أغسطس، وينتهي في 29 من الشهر الجاري، وذلك وفق شروط عدة.

ويمنح المعهد مكافأة شهرية 3300 ريال في أثناء فترة التدريب، فيما سيبدأ الراتب بعد اجتياز البرنامج من 6 آلاف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى.

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