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صدور الموافقة الكريمة على غسيل الكعبة المشرّفة الإثنين المقبل

السديس: ولاة أمرنا يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة

صدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على غسيل الكعبة المشرّفة، الإثنين المقبل الموافق 15-1-1443هـ.

وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن ولاة أمرنا الميامين -حفظهم الله- يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكّد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرّفة مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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صدور الموافقة الكريمة على غسيل الكعبة المشرّفة الإثنين المقبل
سبق

صدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على غسيل الكعبة المشرّفة، الإثنين المقبل الموافق 15-1-1443هـ.

وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن ولاة أمرنا الميامين -حفظهم الله- يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكّد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرّفة مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
12:06 PM

صدور الموافقة الكريمة على غسيل الكعبة المشرّفة الإثنين المقبل

السديس: ولاة أمرنا يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على غسيل الكعبة المشرّفة، الإثنين المقبل الموافق 15-1-1443هـ.

وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن ولاة أمرنا الميامين -حفظهم الله- يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكّد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرّفة مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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