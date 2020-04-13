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"أبل" تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن "تتبع مصابي كورونا"

من خلال التقنية التي تُطورها بالتشارك مع منافستها "غوغل"

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، تفاصيل جديدة بشأن التقنية التي تُطَوّرها بالتشارك مع منافستها "غوغل"؛ من أجل تتبع مصابي كورونا حول العالم.

وأشارت "أبل"، وفق ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها تنوي أن تتخذ تدابير إضافية لمنع إصدار أي إنذارات كاذبة بشأن مصابي كورونا.

وسبق أن أعلنت "أبل" و"غوغل" عن تطويرهما تقنية في الهواتف الذكية، تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وستعمل تلك التقنية على تنبيه الأشخاص إذا كانوا على مقربة من أشخاص آخرين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت "أبل" أنها ستضيف تفاصيل جديدة مرتبطة بالتطبيق المرتقب، والذي سيتمكن من تنبيه الشخص إذا ما كان متواجدًا لفترة طويلة بجوار مصاب "كوفيد 19"، في نفس الحافلة مثلًا، أو في مصلحة حكومية أو مكتب عمل؛ ولكن لن يعمل إذا كان الشخص يسير في الشارع بجوار شخص مصاب.

كما أن الشركة الأمريكية ستسعى لأن يكون التطبيق أكثر ذكاء؛ بحيث لا يتسبب بمشاكل لمستخدمه من ناحية تنبيهه بوجود شخص مصاب بجواره لمجرد أنه "عطس" مثلًا.

فيروس كورونا الجديد شركة أبل الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن "تتبع مصابي كورونا"
سبق

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، تفاصيل جديدة بشأن التقنية التي تُطَوّرها بالتشارك مع منافستها "غوغل"؛ من أجل تتبع مصابي كورونا حول العالم.

وأشارت "أبل"، وفق ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها تنوي أن تتخذ تدابير إضافية لمنع إصدار أي إنذارات كاذبة بشأن مصابي كورونا.

وسبق أن أعلنت "أبل" و"غوغل" عن تطويرهما تقنية في الهواتف الذكية، تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وستعمل تلك التقنية على تنبيه الأشخاص إذا كانوا على مقربة من أشخاص آخرين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت "أبل" أنها ستضيف تفاصيل جديدة مرتبطة بالتطبيق المرتقب، والذي سيتمكن من تنبيه الشخص إذا ما كان متواجدًا لفترة طويلة بجوار مصاب "كوفيد 19"، في نفس الحافلة مثلًا، أو في مصلحة حكومية أو مكتب عمل؛ ولكن لن يعمل إذا كان الشخص يسير في الشارع بجوار شخص مصاب.

كما أن الشركة الأمريكية ستسعى لأن يكون التطبيق أكثر ذكاء؛ بحيث لا يتسبب بمشاكل لمستخدمه من ناحية تنبيهه بوجود شخص مصاب بجواره لمجرد أنه "عطس" مثلًا.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:49 AM

"أبل" تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن "تتبع مصابي كورونا"

من خلال التقنية التي تُطورها بالتشارك مع منافستها "غوغل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت شركة "أبل" الأمريكية، تفاصيل جديدة بشأن التقنية التي تُطَوّرها بالتشارك مع منافستها "غوغل"؛ من أجل تتبع مصابي كورونا حول العالم.

وأشارت "أبل"، وفق ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها تنوي أن تتخذ تدابير إضافية لمنع إصدار أي إنذارات كاذبة بشأن مصابي كورونا.

وسبق أن أعلنت "أبل" و"غوغل" عن تطويرهما تقنية في الهواتف الذكية، تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وستعمل تلك التقنية على تنبيه الأشخاص إذا كانوا على مقربة من أشخاص آخرين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت "أبل" أنها ستضيف تفاصيل جديدة مرتبطة بالتطبيق المرتقب، والذي سيتمكن من تنبيه الشخص إذا ما كان متواجدًا لفترة طويلة بجوار مصاب "كوفيد 19"، في نفس الحافلة مثلًا، أو في مصلحة حكومية أو مكتب عمل؛ ولكن لن يعمل إذا كان الشخص يسير في الشارع بجوار شخص مصاب.

كما أن الشركة الأمريكية ستسعى لأن يكون التطبيق أكثر ذكاء؛ بحيث لا يتسبب بمشاكل لمستخدمه من ناحية تنبيهه بوجود شخص مصاب بجواره لمجرد أنه "عطس" مثلًا.

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