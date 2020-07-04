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البحث جارٍ عن طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مواجهة الهلال والنصر

لقاء الإثارة والندية في السادس من أغسطس المقبل

تسعى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى التنسيق مع الاتحادات الأوروبية، لاختيار طاقم حكام أجانب لقيادة ما تبقى من مباريات دوري المحترفين مطلع أغسطس المقبل .
ولعل أبرز مباريات العودة، ديربي العاصمة، والذي يجمع الهلال والنصر في السادس من أغسطس المقبل .


من جانب آخر، من المتوقع أن يصل مدير دائرة التحكيم الجديد السويسري مانويل نافارو والإسباني فرناندو، رئيس لجنة الحكام إلى العاصمة الرياض خلال الأيام المقبلة القريبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البحث جارٍ عن طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مواجهة الهلال والنصر
سبق

تسعى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى التنسيق مع الاتحادات الأوروبية، لاختيار طاقم حكام أجانب لقيادة ما تبقى من مباريات دوري المحترفين مطلع أغسطس المقبل .
ولعل أبرز مباريات العودة، ديربي العاصمة، والذي يجمع الهلال والنصر في السادس من أغسطس المقبل .


من جانب آخر، من المتوقع أن يصل مدير دائرة التحكيم الجديد السويسري مانويل نافارو والإسباني فرناندو، رئيس لجنة الحكام إلى العاصمة الرياض خلال الأيام المقبلة القريبة.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
07:59 PM

البحث جارٍ عن طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مواجهة الهلال والنصر

لقاء الإثارة والندية في السادس من أغسطس المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسعى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى التنسيق مع الاتحادات الأوروبية، لاختيار طاقم حكام أجانب لقيادة ما تبقى من مباريات دوري المحترفين مطلع أغسطس المقبل .
ولعل أبرز مباريات العودة، ديربي العاصمة، والذي يجمع الهلال والنصر في السادس من أغسطس المقبل .


من جانب آخر، من المتوقع أن يصل مدير دائرة التحكيم الجديد السويسري مانويل نافارو والإسباني فرناندو، رئيس لجنة الحكام إلى العاصمة الرياض خلال الأيام المقبلة القريبة.

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