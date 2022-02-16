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حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1.600 شخص

بعد إعلان وفاة 139 مصابًا في مقاطعة هوباي

تَخَطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، عتبة 1.600 شخص؛ وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصابًا في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس.

وأفادت اللجنة الصحية في المقاطعة أيضًا، عن تسجيل 1.843 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال البنك المركزي الصيني إنه في إطار الجهود للحد من انتشار الفيروس، بدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يومًا قبل إعادة طرحها للاستخدام مجددًا.

فيروس كورونا الجديد الصين

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حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1.600 شخص
سبق

تَخَطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، عتبة 1.600 شخص؛ وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصابًا في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس.

وأفادت اللجنة الصحية في المقاطعة أيضًا، عن تسجيل 1.843 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال البنك المركزي الصيني إنه في إطار الجهود للحد من انتشار الفيروس، بدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يومًا قبل إعادة طرحها للاستخدام مجددًا.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:21 AM

حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1.600 شخص

بعد إعلان وفاة 139 مصابًا في مقاطعة هوباي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَخَطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، عتبة 1.600 شخص؛ وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصابًا في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس.

وأفادت اللجنة الصحية في المقاطعة أيضًا، عن تسجيل 1.843 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال البنك المركزي الصيني إنه في إطار الجهود للحد من انتشار الفيروس، بدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يومًا قبل إعادة طرحها للاستخدام مجددًا.

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