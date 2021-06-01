الاتحاد يمدد عقد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي حتى 2022

أعلن نادي الاتحاد عن تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم السيد فابيو كاريلي لمدة عام.

وتمت مراسم توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القـدم أحمـد كعكي، ووقع العقد الجديد مع المدرب الرئيـس التنفيذي للنادي عبدالوهاب عابد.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للمدرب في المرحلة المقبلة مع كافة أعضاء الفريق لتحقيق النتائج المنشودة التي مـن شأنها إسعاد الجماهير الاتحادية الوفية.

وحضر كاريلي مدرب كورنثيانز البرازيلي والوحدة السعودي السابق، إلى الاتحاد في فبراير من العام الماضي بديلًا عن الهولندي هينك تين كات، وقاده في 42 مباراة دورية، فاز في 19 وتعادل 14 مباراة مقابل 9 هزائم.