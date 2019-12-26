6 تنبيهات للأرصاد.. الهطولات تقاسم الغبار في خارطة "أجواء الخميس"

الحالات المناخية تتواصل إلى أوقات متفاوتة.. ما بين الرابعة والثامنة مساءً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، ملامح أجواء الخميس في 6 مناطق؛ وذلك عبر 6 تنبيهات تقاسمتها حالات الأمطار الرعدية والرياح والأتربة.

وتتواصل الحالات المناخية إلى أوقات متفاوتة اليوم؛ حيث تنتهي 3 حالات في الثامنة مساء؛ فيما تنتهي الحالات الثلاث الأخرى عند الرابعة عصرًا.

جازان

والبداية من جازان، حيث صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية، مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بالباحة وبلجرشي.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأبها، وتنومة، والخميس، ورجال ألمع، ومحايل.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى الرابعة مساء اليوم، بالبدع، وتبوك، وتيماء، وضباء.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى الرابعة مساء اليوم، بالقريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى الرابعة مساء اليوم، بالعويقيلة، ورفحاء، وطريف، وعرعر.