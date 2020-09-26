النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم القنفذة يعزي أسرة المعلم "العيسى" المتوفى خلال تدريسه عن بعد

وذوو الفقيد يناشدون تعيين الابن المصاب لإعالة الأسرة بعد والده

زار مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، أسرة المعلم سالم العيسى، الذي توفي أثناء تدريس طلابه عن بعد.

حضر مدير التعليم لمنزل الأسرة، بمركز سبت الجارة، وقدم لهم واجب العزاء والمواساة في الفقيد -رحمه الله -.

وأشاد بحسن خلقه وسيرته خلال حياته التعليمية التي تجاوزت 25 عامًا.

وقال "الزاحمي"، إن لحظاته الأخيرة كانت أكبر دليل على إخلاصه في عمله عندما وافاه الأجل وهو يؤدي الدرس لطلابه عن بعد، رغم أن ظروف سفره تعفيه من ذلك.

وكان المعلم العيسى -رحمه الله - توفي ووالده في حادث مروري بمحافظة القويعية، أثناء سفرهما رفقة ولده، لغرض علاج الجد، لدى أحد مستشفيات الرياض.

وخلال سير المركبة، يؤدي الدرس عن بعد، لطلابه بالقنفذة، بينما ابنه يتولى القيادة، انحرفت السيارة بهما ما أدى لوفاة المعلم ووالده، وإصابة ابنه السائق بإصابات بليغة ما يزال على إثرها منومًا بمستشفى الملك سعود بالرياض.

وفي سياق متصل، شكر شقيقا المعلم، إبراهيم صالح العيسى، والشيخ موسى العيسى، مدير التعليم وكل زملاء الفقيد، على مواساتهم وتقديم واجب العزاء.

وناشدا وزارة التعليم المساهمة في تعيين ابن المعلم خريج الكيمياء، ليحل محل والده، وليتمكن من إعالة أسرته المكونة من عشرة أفراد، لأنه أصبح العائل الوحيد لهم بعد وفاة والده.

مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير تعليم القنفذة يعزي أسرة المعلم "العيسى" المتوفى خلال تدريسه عن بعد
سبق

زار مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، أسرة المعلم سالم العيسى، الذي توفي أثناء تدريس طلابه عن بعد.

حضر مدير التعليم لمنزل الأسرة، بمركز سبت الجارة، وقدم لهم واجب العزاء والمواساة في الفقيد -رحمه الله -.

وأشاد بحسن خلقه وسيرته خلال حياته التعليمية التي تجاوزت 25 عامًا.

وقال "الزاحمي"، إن لحظاته الأخيرة كانت أكبر دليل على إخلاصه في عمله عندما وافاه الأجل وهو يؤدي الدرس لطلابه عن بعد، رغم أن ظروف سفره تعفيه من ذلك.

وكان المعلم العيسى -رحمه الله - توفي ووالده في حادث مروري بمحافظة القويعية، أثناء سفرهما رفقة ولده، لغرض علاج الجد، لدى أحد مستشفيات الرياض.

وخلال سير المركبة، يؤدي الدرس عن بعد، لطلابه بالقنفذة، بينما ابنه يتولى القيادة، انحرفت السيارة بهما ما أدى لوفاة المعلم ووالده، وإصابة ابنه السائق بإصابات بليغة ما يزال على إثرها منومًا بمستشفى الملك سعود بالرياض.

وفي سياق متصل، شكر شقيقا المعلم، إبراهيم صالح العيسى، والشيخ موسى العيسى، مدير التعليم وكل زملاء الفقيد، على مواساتهم وتقديم واجب العزاء.

وناشدا وزارة التعليم المساهمة في تعيين ابن المعلم خريج الكيمياء، ليحل محل والده، وليتمكن من إعالة أسرته المكونة من عشرة أفراد، لأنه أصبح العائل الوحيد لهم بعد وفاة والده.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
06:19 PM

مدير تعليم القنفذة يعزي أسرة المعلم "العيسى" المتوفى خلال تدريسه عن بعد

وذوو الفقيد يناشدون تعيين الابن المصاب لإعالة الأسرة بعد والده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
718

زار مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، أسرة المعلم سالم العيسى، الذي توفي أثناء تدريس طلابه عن بعد.

حضر مدير التعليم لمنزل الأسرة، بمركز سبت الجارة، وقدم لهم واجب العزاء والمواساة في الفقيد -رحمه الله -.

وأشاد بحسن خلقه وسيرته خلال حياته التعليمية التي تجاوزت 25 عامًا.

وقال "الزاحمي"، إن لحظاته الأخيرة كانت أكبر دليل على إخلاصه في عمله عندما وافاه الأجل وهو يؤدي الدرس لطلابه عن بعد، رغم أن ظروف سفره تعفيه من ذلك.

وكان المعلم العيسى -رحمه الله - توفي ووالده في حادث مروري بمحافظة القويعية، أثناء سفرهما رفقة ولده، لغرض علاج الجد، لدى أحد مستشفيات الرياض.

وخلال سير المركبة، يؤدي الدرس عن بعد، لطلابه بالقنفذة، بينما ابنه يتولى القيادة، انحرفت السيارة بهما ما أدى لوفاة المعلم ووالده، وإصابة ابنه السائق بإصابات بليغة ما يزال على إثرها منومًا بمستشفى الملك سعود بالرياض.

وفي سياق متصل، شكر شقيقا المعلم، إبراهيم صالح العيسى، والشيخ موسى العيسى، مدير التعليم وكل زملاء الفقيد، على مواساتهم وتقديم واجب العزاء.

وناشدا وزارة التعليم المساهمة في تعيين ابن المعلم خريج الكيمياء، ليحل محل والده، وليتمكن من إعالة أسرته المكونة من عشرة أفراد، لأنه أصبح العائل الوحيد لهم بعد وفاة والده.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,369
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,133
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,079
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,847

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة