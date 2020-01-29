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"إرادة" للصحة النفسية يكرِّم ممرضة خدمت المرضى 29 عامًا

قالت إنه سيتم إعلان تفاصيله رسميًّا في الوقت المناسب

احتفل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بالممرضة حصة بنت عبدالعزيز الدغيشم التي أمضت ٢٩ عامًا في خدمة المرضى والمراجعين.

وشهد حفل التكريم حضورًا من الأطباء والاختصاصيين والممرضين ومسؤولي المجمع، وعدد من الموظفين والموظفات.

كما شهد الحفل حضور أبناء الممرضة حصة الدغيشم الذين شاركوها هذه الحفاوة بكل فخر واعتزاز.

فيما أشاد المساعد العلاجي الدكتور فهد المنصور بما قدمته الممرضة حصة الدغيشم من جهود وأعمال كبيرة، كما نوهت استشارية الطب النفسي مديرة التدريب بالمجمع، الدكتورة عيشة قفاص، بالإنجازات والبرامج التي عملت عليها الممرضة الدغيشم، وحبها للمريضات والمراجعات، وتفانيها وحرصها.

وفي الختام أعربت المحتفَى بها عن بالغ سعادتها بما وجدته من تقدير لجهودها من إدارة المجمع وزملائها الموظفين والموظفات الذين شاركوها تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين خلال فترة عملهم سوية، وقدمت امتنانها لصادق المشاعر التي وصلتها من المشاركين في التكريم.

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"إرادة" للصحة النفسية يكرِّم ممرضة خدمت المرضى 29 عامًا
سبق

احتفل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بالممرضة حصة بنت عبدالعزيز الدغيشم التي أمضت ٢٩ عامًا في خدمة المرضى والمراجعين.

وشهد حفل التكريم حضورًا من الأطباء والاختصاصيين والممرضين ومسؤولي المجمع، وعدد من الموظفين والموظفات.

كما شهد الحفل حضور أبناء الممرضة حصة الدغيشم الذين شاركوها هذه الحفاوة بكل فخر واعتزاز.

فيما أشاد المساعد العلاجي الدكتور فهد المنصور بما قدمته الممرضة حصة الدغيشم من جهود وأعمال كبيرة، كما نوهت استشارية الطب النفسي مديرة التدريب بالمجمع، الدكتورة عيشة قفاص، بالإنجازات والبرامج التي عملت عليها الممرضة الدغيشم، وحبها للمريضات والمراجعات، وتفانيها وحرصها.

وفي الختام أعربت المحتفَى بها عن بالغ سعادتها بما وجدته من تقدير لجهودها من إدارة المجمع وزملائها الموظفين والموظفات الذين شاركوها تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين خلال فترة عملهم سوية، وقدمت امتنانها لصادق المشاعر التي وصلتها من المشاركين في التكريم.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
10:28 PM

"إرادة" للصحة النفسية يكرِّم ممرضة خدمت المرضى 29 عامًا

قالت إنه سيتم إعلان تفاصيله رسميًّا في الوقت المناسب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بالممرضة حصة بنت عبدالعزيز الدغيشم التي أمضت ٢٩ عامًا في خدمة المرضى والمراجعين.

وشهد حفل التكريم حضورًا من الأطباء والاختصاصيين والممرضين ومسؤولي المجمع، وعدد من الموظفين والموظفات.

كما شهد الحفل حضور أبناء الممرضة حصة الدغيشم الذين شاركوها هذه الحفاوة بكل فخر واعتزاز.

فيما أشاد المساعد العلاجي الدكتور فهد المنصور بما قدمته الممرضة حصة الدغيشم من جهود وأعمال كبيرة، كما نوهت استشارية الطب النفسي مديرة التدريب بالمجمع، الدكتورة عيشة قفاص، بالإنجازات والبرامج التي عملت عليها الممرضة الدغيشم، وحبها للمريضات والمراجعات، وتفانيها وحرصها.

وفي الختام أعربت المحتفَى بها عن بالغ سعادتها بما وجدته من تقدير لجهودها من إدارة المجمع وزملائها الموظفين والموظفات الذين شاركوها تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين خلال فترة عملهم سوية، وقدمت امتنانها لصادق المشاعر التي وصلتها من المشاركين في التكريم.

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