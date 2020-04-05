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شرطة الرياض عن ضبط داهس رجل المرور: قبضنا عليه رغم شح المعلومات ومحاولة التضليل

قالت: كان مختبئاً داخل وحدة سكنية غربي العاصمة.. تم توقيفه وأُحيل إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه في صباح يوم الجمعة الموافق 1441/8/10 هـ، وخلال مباشرة فرقة أمنية تابعة لإدارة مرور المنطقة مهامها على الطريق الدائري الغربي بمدينة الرياض، وفي أثناء ترجل قائدها من المركبة تعرّض لحادث دهسٍ من قِبل قائد مركبة نوع شيفروليه كابرس، نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ ولاذ الجاني بالفرار.

وعلى الرغم من شح المعلومات ومحاولة الجاني تغيير معالم المركبة لتضليل الجهات الأمنية، إلا أن إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال - بفضلٍ من الله - أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية من كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر) مختبئاً داخل وحدة سكنية غربي العاصمة الرياض، وضبط المركبة المستخدمة، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

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شرطة الرياض عن ضبط داهس رجل المرور: قبضنا عليه رغم شح المعلومات ومحاولة التضليل
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه في صباح يوم الجمعة الموافق 1441/8/10 هـ، وخلال مباشرة فرقة أمنية تابعة لإدارة مرور المنطقة مهامها على الطريق الدائري الغربي بمدينة الرياض، وفي أثناء ترجل قائدها من المركبة تعرّض لحادث دهسٍ من قِبل قائد مركبة نوع شيفروليه كابرس، نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ ولاذ الجاني بالفرار.

وعلى الرغم من شح المعلومات ومحاولة الجاني تغيير معالم المركبة لتضليل الجهات الأمنية، إلا أن إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال - بفضلٍ من الله - أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية من كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر) مختبئاً داخل وحدة سكنية غربي العاصمة الرياض، وضبط المركبة المستخدمة، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:01 AM

شرطة الرياض عن ضبط داهس رجل المرور: قبضنا عليه رغم شح المعلومات ومحاولة التضليل

قالت: كان مختبئاً داخل وحدة سكنية غربي العاصمة.. تم توقيفه وأُحيل إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه في صباح يوم الجمعة الموافق 1441/8/10 هـ، وخلال مباشرة فرقة أمنية تابعة لإدارة مرور المنطقة مهامها على الطريق الدائري الغربي بمدينة الرياض، وفي أثناء ترجل قائدها من المركبة تعرّض لحادث دهسٍ من قِبل قائد مركبة نوع شيفروليه كابرس، نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ ولاذ الجاني بالفرار.

وعلى الرغم من شح المعلومات ومحاولة الجاني تغيير معالم المركبة لتضليل الجهات الأمنية، إلا أن إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال - بفضلٍ من الله - أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية من كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر) مختبئاً داخل وحدة سكنية غربي العاصمة الرياض، وضبط المركبة المستخدمة، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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