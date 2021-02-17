الجهات الأمنية تباشر إزالة عقوم ترابية بجنوب جدة
بتوجيه من المحافظ.. ولاستخدامها في سلوكيات خاطئة
وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة بإزالة عقوم بجنوب المحافظة.
وباشرت الجهات الأمنية والمختصة اليوم في إزالة العقوم الترابية للمخالفين وردم مستنقعات مائية تستخدم لارتكاب سلوكيات خاطئة بمواقع في جنوب جدة؛ وذلك لحماية المجتمع.
محافظ جدة
الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز
الجهات الأمنية تباشر إزالة عقوم ترابية بجنوب جدة
عبدالله الراجحي
سبق
2021-02-17
وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة بإزالة عقوم بجنوب المحافظة.
وباشرت الجهات الأمنية والمختصة اليوم في إزالة العقوم الترابية للمخالفين وردم مستنقعات مائية تستخدم لارتكاب سلوكيات خاطئة بمواقع في جنوب جدة؛ وذلك لحماية المجتمع.
17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
04:16 PM
الجهات الأمنية تباشر إزالة عقوم ترابية بجنوب جدة
بتوجيه من المحافظ.. ولاستخدامها في سلوكيات خاطئة
وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة بإزالة عقوم بجنوب المحافظة.
وباشرت الجهات الأمنية والمختصة اليوم في إزالة العقوم الترابية للمخالفين وردم مستنقعات مائية تستخدم لارتكاب سلوكيات خاطئة بمواقع في جنوب جدة؛ وذلك لحماية المجتمع.