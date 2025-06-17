النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19

أول عقار يظهر في التجارب على البشر أنه فعال ضد الفيروس

أقرت إسرائيل استخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، والذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز الأمريكية، لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وريمديسيفير أول عقار يظهر في التجارب على البشر أنه فعال ضد فيروس كورونا المستجد، ووافقت كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة وسنغافورة بالفعل على استخدامه في علاج الحالات الطارئة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: إن مجلس الوزراء وافق على طلب لوزير الصحة بقبول تبرع شركة جيلياد بعقار ريمديسيفير، وإنه سيستخدم في علاج المرضى ذوي الحالات المتوسطة والحرجة.

وسجلت إسرائيل، التي يُقدر عدد سكانها بزهاء تسعة ملايين نسمة، 19338 حالة إصابة و302 وفاة بمرض كوفيد-19، وشهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة الجديدة بالمرض منذ أن أعادت فتح المدارس والمطاعم والكثير من الشركات الشهر الماضي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19
سبق

أقرت إسرائيل استخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، والذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز الأمريكية، لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وريمديسيفير أول عقار يظهر في التجارب على البشر أنه فعال ضد فيروس كورونا المستجد، ووافقت كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة وسنغافورة بالفعل على استخدامه في علاج الحالات الطارئة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: إن مجلس الوزراء وافق على طلب لوزير الصحة بقبول تبرع شركة جيلياد بعقار ريمديسيفير، وإنه سيستخدم في علاج المرضى ذوي الحالات المتوسطة والحرجة.

وسجلت إسرائيل، التي يُقدر عدد سكانها بزهاء تسعة ملايين نسمة، 19338 حالة إصابة و302 وفاة بمرض كوفيد-19، وشهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة الجديدة بالمرض منذ أن أعادت فتح المدارس والمطاعم والكثير من الشركات الشهر الماضي.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:33 AM

إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19

أول عقار يظهر في التجارب على البشر أنه فعال ضد الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,223

أقرت إسرائيل استخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، والذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز الأمريكية، لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وريمديسيفير أول عقار يظهر في التجارب على البشر أنه فعال ضد فيروس كورونا المستجد، ووافقت كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة وسنغافورة بالفعل على استخدامه في علاج الحالات الطارئة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: إن مجلس الوزراء وافق على طلب لوزير الصحة بقبول تبرع شركة جيلياد بعقار ريمديسيفير، وإنه سيستخدم في علاج المرضى ذوي الحالات المتوسطة والحرجة.

وسجلت إسرائيل، التي يُقدر عدد سكانها بزهاء تسعة ملايين نسمة، 19338 حالة إصابة و302 وفاة بمرض كوفيد-19، وشهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة الجديدة بالمرض منذ أن أعادت فتح المدارس والمطاعم والكثير من الشركات الشهر الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,165
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,777
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,277

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة