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شاهد.. "الداخلية" تختتم مشاركتها المبهرة في "جيتكس دبي"

أكثر من 30 ألف زائر اطلعوا على التقنيات المتطورة والخدمات المتنوعة

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، وهي المشاركة التي أبهرت زوار الجناح؛ لما احتواه من تقنيات متطورة، وخدمات متعددة، وتنظيم رائع.

وكان جناح الداخلية الذي يضم 12 منصة لقطاعات أمنية وخدمية تابعة للداخلية قد زاره أكثر من 30 ألف زائر.

الرياض وزارة الداخلية جيتكس دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الداخلية" تختتم مشاركتها المبهرة في "جيتكس دبي"
سبق

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، وهي المشاركة التي أبهرت زوار الجناح؛ لما احتواه من تقنيات متطورة، وخدمات متعددة، وتنظيم رائع.

وكان جناح الداخلية الذي يضم 12 منصة لقطاعات أمنية وخدمية تابعة للداخلية قد زاره أكثر من 30 ألف زائر.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
08:51 PM

شاهد.. "الداخلية" تختتم مشاركتها المبهرة في "جيتكس دبي"

أكثر من 30 ألف زائر اطلعوا على التقنيات المتطورة والخدمات المتنوعة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,916

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، وهي المشاركة التي أبهرت زوار الجناح؛ لما احتواه من تقنيات متطورة، وخدمات متعددة، وتنظيم رائع.

وكان جناح الداخلية الذي يضم 12 منصة لقطاعات أمنية وخدمية تابعة للداخلية قد زاره أكثر من 30 ألف زائر.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,936
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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