شاهد.. "الداخلية" تختتم مشاركتها المبهرة في "جيتكس دبي"

أكثر من 30 ألف زائر اطلعوا على التقنيات المتطورة والخدمات المتنوعة

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، وهي المشاركة التي أبهرت زوار الجناح؛ لما احتواه من تقنيات متطورة، وخدمات متعددة، وتنظيم رائع.

وكان جناح الداخلية الذي يضم 12 منصة لقطاعات أمنية وخدمية تابعة للداخلية قد زاره أكثر من 30 ألف زائر.