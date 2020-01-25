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أستراليا ثالث آسيا وتتأهل لأولمبياد طوكيو

حقق منتخب أستراليا بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمركز الثالث بعدما تغلب على أوزبكستان بهدف دون رد اليوم على ملعب راجامانغالا في بانكوك، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
وسجل هدف الفوز لأستراليا لاعبه نيكولاس داغوستينو في الدقيقة 47.

وكان منتخب أوزبكستان أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البديل أيبك بوزوروف في الدقيقة 59.
وتقام المباراة النهائية غدًا الأحد بين المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية على ذات الملعب.

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أستراليا ثالث آسيا وتتأهل لأولمبياد طوكيو
سبق

حقق منتخب أستراليا بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمركز الثالث بعدما تغلب على أوزبكستان بهدف دون رد اليوم على ملعب راجامانغالا في بانكوك، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
وسجل هدف الفوز لأستراليا لاعبه نيكولاس داغوستينو في الدقيقة 47.

وكان منتخب أوزبكستان أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البديل أيبك بوزوروف في الدقيقة 59.
وتقام المباراة النهائية غدًا الأحد بين المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية على ذات الملعب.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
07:22 PM

أستراليا ثالث آسيا وتتأهل لأولمبياد طوكيو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق منتخب أستراليا بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمركز الثالث بعدما تغلب على أوزبكستان بهدف دون رد اليوم على ملعب راجامانغالا في بانكوك، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
وسجل هدف الفوز لأستراليا لاعبه نيكولاس داغوستينو في الدقيقة 47.

وكان منتخب أوزبكستان أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البديل أيبك بوزوروف في الدقيقة 59.
وتقام المباراة النهائية غدًا الأحد بين المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية على ذات الملعب.

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