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في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -بمشيئة الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -بمشيئة الله-.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:22 AM

في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -بمشيئة الله-.

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