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النفط يتراجع مع تقديرات ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 64.35 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية عقب صدور تقديرات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن انتظار المستثمرين لإعلان واشنطن وبكين عن توقيعهما على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري لاحقًا اليوم.

وأعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير، وبأكثر من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنصف مليون برميل. هذا، ومن المقرر الإعلان عن القراءة الرسمية التي ستصدر عن إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.

ووفق رويترز: توقعت إدارة معلومات الطاقة تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بأكثر من 50% خلال العام القادم؛ إذ سيرتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا إلى 13.7 مليون برميل يوميًّا، وهي وتيرة النمو الأقل منذ أواخر 2017.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.22% إلى 64.35 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجعت عقود خام "نايمكس" 0.24% لتتداول عند 58.09 دولار للبرميل، عقب ارتفاعها عند تسوية تداولات الثلاثاء لأول مرة في ست جلسات بنحو 0.3% إلى 58.23 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يتراجع مع تقديرات ارتفاع مخزون الخام الأمريكي
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية عقب صدور تقديرات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن انتظار المستثمرين لإعلان واشنطن وبكين عن توقيعهما على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري لاحقًا اليوم.

وأعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير، وبأكثر من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنصف مليون برميل. هذا، ومن المقرر الإعلان عن القراءة الرسمية التي ستصدر عن إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.

ووفق رويترز: توقعت إدارة معلومات الطاقة تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بأكثر من 50% خلال العام القادم؛ إذ سيرتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا إلى 13.7 مليون برميل يوميًّا، وهي وتيرة النمو الأقل منذ أواخر 2017.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.22% إلى 64.35 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجعت عقود خام "نايمكس" 0.24% لتتداول عند 58.09 دولار للبرميل، عقب ارتفاعها عند تسوية تداولات الثلاثاء لأول مرة في ست جلسات بنحو 0.3% إلى 58.23 دولار للبرميل.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
09:48 AM

النفط يتراجع مع تقديرات ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 64.35 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية عقب صدور تقديرات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن انتظار المستثمرين لإعلان واشنطن وبكين عن توقيعهما على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري لاحقًا اليوم.

وأعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير، وبأكثر من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنصف مليون برميل. هذا، ومن المقرر الإعلان عن القراءة الرسمية التي ستصدر عن إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.

ووفق رويترز: توقعت إدارة معلومات الطاقة تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بأكثر من 50% خلال العام القادم؛ إذ سيرتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا إلى 13.7 مليون برميل يوميًّا، وهي وتيرة النمو الأقل منذ أواخر 2017.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.22% إلى 64.35 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجعت عقود خام "نايمكس" 0.24% لتتداول عند 58.09 دولار للبرميل، عقب ارتفاعها عند تسوية تداولات الثلاثاء لأول مرة في ست جلسات بنحو 0.3% إلى 58.23 دولار للبرميل.

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