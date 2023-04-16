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لضمان عدم انتقال "كورونا" عبر الملابس والأغطية.. اتبع هذه الإرشادات

"الصحة العالمية" تنصح بالغسل عند حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة

قدمّت منظمة الصحة العالمية نصائح لضمان عدم انتقال فيروس كورونا المستجد من الملابس وأغطية السرير إلى الإنسان، في ظل المخاوف من تعدد طرق انتقال الفيروس للبشر.

وأوصت منظمة الصحة العالميةـ في تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك"، بعدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم، أي عدم "احتضانها" بين اليدين قبل غسلها.

ونصحت بضرورة غسل الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة عند حرارة تترواح بين 60 إلى 90 درجة مئوية باستخدام مسحوق غسيل أو صابون.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أكدت على ضرورة تجفيف الغسيل في الغسالة عند درجة حرارة عالية، أو نشره تحت أشعة الشمس المباشرة؛ لضمان خلوه من أي فيروسات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن دراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام، ومن بينها الملابس والأقمشة.

وقال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما: لقد واجهنا فعلاً في إيطاليا حالات انتقال للفيروس من شخص لآخر ومن أفراد عائلة واحدة، عبر الملابس.

وأوضح "عودة"، قبل يومين، أن خصائص الملابس تختلف بحسب خاماتها، مما يجعل بعض القطع أكثر عرضة لحمل الفيروسات من الأخرى.

وأضاف: الملابس المصنوعة من القطن "مثل الفانلات" تمثل خطورة أكبر من القمصان مثلاً؛ بسبب كثافة الأنسجة التي يمكن للفيروس الالتصاق على سطحها.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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لضمان عدم انتقال "كورونا" عبر الملابس والأغطية.. اتبع هذه الإرشادات
سبق

قدمّت منظمة الصحة العالمية نصائح لضمان عدم انتقال فيروس كورونا المستجد من الملابس وأغطية السرير إلى الإنسان، في ظل المخاوف من تعدد طرق انتقال الفيروس للبشر.

وأوصت منظمة الصحة العالميةـ في تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك"، بعدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم، أي عدم "احتضانها" بين اليدين قبل غسلها.

ونصحت بضرورة غسل الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة عند حرارة تترواح بين 60 إلى 90 درجة مئوية باستخدام مسحوق غسيل أو صابون.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أكدت على ضرورة تجفيف الغسيل في الغسالة عند درجة حرارة عالية، أو نشره تحت أشعة الشمس المباشرة؛ لضمان خلوه من أي فيروسات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن دراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام، ومن بينها الملابس والأقمشة.

وقال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما: لقد واجهنا فعلاً في إيطاليا حالات انتقال للفيروس من شخص لآخر ومن أفراد عائلة واحدة، عبر الملابس.

وأوضح "عودة"، قبل يومين، أن خصائص الملابس تختلف بحسب خاماتها، مما يجعل بعض القطع أكثر عرضة لحمل الفيروسات من الأخرى.

وأضاف: الملابس المصنوعة من القطن "مثل الفانلات" تمثل خطورة أكبر من القمصان مثلاً؛ بسبب كثافة الأنسجة التي يمكن للفيروس الالتصاق على سطحها.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:33 PM

لضمان عدم انتقال "كورونا" عبر الملابس والأغطية.. اتبع هذه الإرشادات

"الصحة العالمية" تنصح بالغسل عند حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمّت منظمة الصحة العالمية نصائح لضمان عدم انتقال فيروس كورونا المستجد من الملابس وأغطية السرير إلى الإنسان، في ظل المخاوف من تعدد طرق انتقال الفيروس للبشر.

وأوصت منظمة الصحة العالميةـ في تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك"، بعدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم، أي عدم "احتضانها" بين اليدين قبل غسلها.

ونصحت بضرورة غسل الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة عند حرارة تترواح بين 60 إلى 90 درجة مئوية باستخدام مسحوق غسيل أو صابون.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أكدت على ضرورة تجفيف الغسيل في الغسالة عند درجة حرارة عالية، أو نشره تحت أشعة الشمس المباشرة؛ لضمان خلوه من أي فيروسات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن دراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام، ومن بينها الملابس والأقمشة.

وقال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما: لقد واجهنا فعلاً في إيطاليا حالات انتقال للفيروس من شخص لآخر ومن أفراد عائلة واحدة، عبر الملابس.

وأوضح "عودة"، قبل يومين، أن خصائص الملابس تختلف بحسب خاماتها، مما يجعل بعض القطع أكثر عرضة لحمل الفيروسات من الأخرى.

وأضاف: الملابس المصنوعة من القطن "مثل الفانلات" تمثل خطورة أكبر من القمصان مثلاً؛ بسبب كثافة الأنسجة التي يمكن للفيروس الالتصاق على سطحها.

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