سيارة مفخخة تودي بحياة 5 عراقيين على الأقل

لم تتبنّ أي جهة مسؤولية الانفجار إلى الآن

قُتل خمسة عراقيين على الأقل، وأصيب 16 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت، اليوم الأحد؛ بحسب ما ذكرت مصادر أمنية وطبية.

وأفادت مصادر بالشرطة بأن الانفجار تسبب في احتراق ما يقرب من 12 مركبة، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ووقوع مثل هذه الهجمات أمر نادر في تكريت الواقعة على بعد نحو 160 كيلومتراً شمالي بغداد منذ هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق العام الماضي.