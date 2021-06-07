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بعد محطة "النصر".. عروض كبيرة لـ"الشهري" من أندية سعودية

ترددت أنباء عن تلقي لاعب "النصر" السابق يحيى الشهري عدة عروض من أندية سعودية للظفر بخدمات اللاعب.

وذكرت أنباء إعلامية عن تلقي الشهري عرضاً من قبل النادي الغربي الاتحاد كان هو الأبرز، ومن ثم عرض الشباب، بيد أن اللاعب كشف للمقربين عن رغبته في العودة لناديه السابق الاتفاق، ليختتم مسيرته الرياضة من حيث بدأ من المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن يحسم الدولي السابق وجهته المقبلة خلال الأسبوع الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد محطة "النصر".. عروض كبيرة لـ"الشهري" من أندية سعودية
سبق

ترددت أنباء عن تلقي لاعب "النصر" السابق يحيى الشهري عدة عروض من أندية سعودية للظفر بخدمات اللاعب.

وذكرت أنباء إعلامية عن تلقي الشهري عرضاً من قبل النادي الغربي الاتحاد كان هو الأبرز، ومن ثم عرض الشباب، بيد أن اللاعب كشف للمقربين عن رغبته في العودة لناديه السابق الاتفاق، ليختتم مسيرته الرياضة من حيث بدأ من المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن يحسم الدولي السابق وجهته المقبلة خلال الأسبوع الجاري.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:50 PM

بعد محطة "النصر".. عروض كبيرة لـ"الشهري" من أندية سعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترددت أنباء عن تلقي لاعب "النصر" السابق يحيى الشهري عدة عروض من أندية سعودية للظفر بخدمات اللاعب.

وذكرت أنباء إعلامية عن تلقي الشهري عرضاً من قبل النادي الغربي الاتحاد كان هو الأبرز، ومن ثم عرض الشباب، بيد أن اللاعب كشف للمقربين عن رغبته في العودة لناديه السابق الاتفاق، ليختتم مسيرته الرياضة من حيث بدأ من المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن يحسم الدولي السابق وجهته المقبلة خلال الأسبوع الجاري.

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