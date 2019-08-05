"بيع العمى" يبدأ بريال واحد.. فوضى النظارات المقلّدة تُنذر بالخطر

بعد تحذيرات من مخاطرها "سبق" ترصد و"الصحة": اتجهوا للتجارة

رصدت "سبق" في جولة ميدانية، عددًا من المحلات التجارية التي تقوم ببيع النظارات البلاستيكية، وسط توجيه اتهامات من كثير من المواطنين بأنها مقلدة ورديئة.

وحذّرت وزارة الصحة من تلك النظارات ومخاطرها على العين؛ بينما تنتشر بشكل كبير في التموينات على الطرقات وداخل الأحياء وغيرها من المحلات التجارية.

وتفصيلًا، كشفت جولة ميدانية قامت بها سبق في محلات تجارية بمنطقة جازان انتشار بيع النظارات رديئة الصنع وبأسعار زهيدة ويتم تسويقها للأطفال وكبار السن ابتداءً من ريال واحد فأعلى بأصناف مختلفة وفي محلات تموينات أو أسواق ما يُعرف بمحلات التخفيضات، في عدد من المواقع بالمنطقة.

وقال مراقبون: إن أغلب تلك المعروضات مقلدة والبعض منها رديء الصنع، ويتم تسويقه للأطفال والكبار بأسعار زهيدة؛ بينما يجب على الرقابة أن تزيد من دورها على تلك التموينات وغيرها من المحلات التجارية التي تبيع "العمى" -حسب وصفهم- مؤكدين أن الجهات المسؤولة عن ترخيص المحلات لبيع النظارات، يجب أن تراقبها كونها يتواجد بها بعض الأصناف الرديئة.

من جهته طالَبَ المتحدث باسم صحة جازان، محمد دراج، بالتواصل مع وزارة التجارة فيما يخص هذا الشأن.

يشار إلى النظارات المقلدة تتسبب في ضعف النظر والصداع وجفاف العين، ولا توفر حماية كافية من الشمس، ويمكن ملاحظة ذلك عند لبسها، كما أنها مصنّعة من معادن رخيصة والمفاصل تكون غير محكمة وغير مريحة، وهي لا تملك خاصية الاستقطاب؛ وبالتالي لا تمنع الأشعة المنعكسة، وهي ذات صبغة داكنة، وقد تعرّض العين للأشعة فوق البنفسجية.