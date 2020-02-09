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"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة والوسطى

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على 5 مناطق بينها الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، والشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة ووسطها، وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة والوسطى
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، والشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة ووسطها، وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:11 AM

"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة والوسطى

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على 5 مناطق بينها الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، والشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة ووسطها، وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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