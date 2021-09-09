الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية إيرانية الصنع

رصدها أثناء اقترابها من مواقعه غرب صعدة

أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، طائرة مفخخة دون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأفاد قائد ألوية الصقور في الجيش الوطني العميد أحمد القطريفي، أن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة فأسقطها الجيش الوطني ودمرها.