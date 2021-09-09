النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية إيرانية الصنع

رصدها أثناء اقترابها من مواقعه غرب صعدة

أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، طائرة مفخخة دون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأفاد قائد ألوية الصقور في الجيش الوطني العميد أحمد القطريفي، أن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة فأسقطها الجيش الوطني ودمرها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية إيرانية الصنع
سبق

أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، طائرة مفخخة دون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأفاد قائد ألوية الصقور في الجيش الوطني العميد أحمد القطريفي، أن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة فأسقطها الجيش الوطني ودمرها.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
06:54 PM

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية إيرانية الصنع

رصدها أثناء اقترابها من مواقعه غرب صعدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
642

أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، طائرة مفخخة دون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأفاد قائد ألوية الصقور في الجيش الوطني العميد أحمد القطريفي، أن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة فأسقطها الجيش الوطني ودمرها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,901

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة