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بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

بإدارة التقييس والاعتماد

فازت المملكة بالإجماع في انتخابات العضوية لمجلس إدارة التقييس (SMC) للدورة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ ولإدارة مجلس الاعتماد (MAC) للدورة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ التابعين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (SMIIC)، وذلك عقب ترشح المملكة في الانتخابات التي أجريت هذا اليوم ضمن أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة المعهد (SMIIC/BoD)، والذي تستضيفه المدينة المنورة.

وسوف تستمر المملكة في مشاركتها الفاعلة ضمن أنشطة المجالس التخصصية بالمعهد للعام 2024، إلى جانب رئاستها لمجلس الإدارة والتي ستنتهي نهاية العام ٢٠٢١م.

ويهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

كما يعمل المعهد على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في الدول الإسلامية، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد.

وقد احتضن مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، ضمن استضافة المملكة لاجتماعات أجهزة المعهد خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021م، بمشاركة وفود دول إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.

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بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
سبق

فازت المملكة بالإجماع في انتخابات العضوية لمجلس إدارة التقييس (SMC) للدورة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ ولإدارة مجلس الاعتماد (MAC) للدورة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ التابعين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (SMIIC)، وذلك عقب ترشح المملكة في الانتخابات التي أجريت هذا اليوم ضمن أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة المعهد (SMIIC/BoD)، والذي تستضيفه المدينة المنورة.

وسوف تستمر المملكة في مشاركتها الفاعلة ضمن أنشطة المجالس التخصصية بالمعهد للعام 2024، إلى جانب رئاستها لمجلس الإدارة والتي ستنتهي نهاية العام ٢٠٢١م.

ويهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

كما يعمل المعهد على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في الدول الإسلامية، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد.

وقد احتضن مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، ضمن استضافة المملكة لاجتماعات أجهزة المعهد خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021م، بمشاركة وفود دول إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
07:54 PM

بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

بإدارة التقييس والاعتماد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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فازت المملكة بالإجماع في انتخابات العضوية لمجلس إدارة التقييس (SMC) للدورة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ ولإدارة مجلس الاعتماد (MAC) للدورة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ التابعين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (SMIIC)، وذلك عقب ترشح المملكة في الانتخابات التي أجريت هذا اليوم ضمن أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة المعهد (SMIIC/BoD)، والذي تستضيفه المدينة المنورة.

وسوف تستمر المملكة في مشاركتها الفاعلة ضمن أنشطة المجالس التخصصية بالمعهد للعام 2024، إلى جانب رئاستها لمجلس الإدارة والتي ستنتهي نهاية العام ٢٠٢١م.

ويهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

كما يعمل المعهد على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في الدول الإسلامية، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد.

وقد احتضن مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، ضمن استضافة المملكة لاجتماعات أجهزة المعهد خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021م، بمشاركة وفود دول إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.

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