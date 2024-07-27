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مجددًا .. النفط يصعد بفعل بيانات أمريكية وأزمة مضيق هرمز

تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا في آسيا وأوروبا قد يضعف الطلب

ارتفعت أسعار النفط مجددًا يوم أمس الجمعة، لتختم الأسبوع على صعود بعد بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي حسّنت النظرة المستقبلية للطلب على الخام، فضلًا عن بواعث القلق بشأن سلامة نقل النفط حول مضيق هرمز بما قد يهدد المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولار للبرميل. وختمت الأسبوع مرتفعة نحو 1.7 بالمئة.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.20 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتًا. وزاد سعر الخام 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع.

ووفق رويترز: تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي دون المتوقع في الربع الثاني من العام مع طفرة في الإنفاق الاستهلاكية؛ مما عزز توقعات استهلاك النفط.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال مانجمنت: ”البيانات كانت إيجابية في محصلتها.. الناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات... إنفاق المستهلكين اخترق السقف، لكن إنفاق الشركات كان سيئًا بقدر ما كان إنفاق المستهلكين جيدًا“.

وقد يتسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا، ولاسيما في آسيا وأوروبا، في إضعاف الطلب على الخام خارج الولايات المتحدة؛ وهو ما كبح مكاسب الأسعار.

وقال جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت: ”ثمة معركة في السوق حاليًّا بين من يعتقدون أننا سنرى تباطؤًا اقتصاديًّا سيضر بالطلب... وآخرين (يركزون على) ما يحدث في الخليج العربي، فضلًا عن خفض الإنتاج“.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مجددًا .. النفط يصعد بفعل بيانات أمريكية وأزمة مضيق هرمز
سبق

ارتفعت أسعار النفط مجددًا يوم أمس الجمعة، لتختم الأسبوع على صعود بعد بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي حسّنت النظرة المستقبلية للطلب على الخام، فضلًا عن بواعث القلق بشأن سلامة نقل النفط حول مضيق هرمز بما قد يهدد المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولار للبرميل. وختمت الأسبوع مرتفعة نحو 1.7 بالمئة.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.20 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتًا. وزاد سعر الخام 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع.

ووفق رويترز: تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي دون المتوقع في الربع الثاني من العام مع طفرة في الإنفاق الاستهلاكية؛ مما عزز توقعات استهلاك النفط.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال مانجمنت: ”البيانات كانت إيجابية في محصلتها.. الناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات... إنفاق المستهلكين اخترق السقف، لكن إنفاق الشركات كان سيئًا بقدر ما كان إنفاق المستهلكين جيدًا“.

وقد يتسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا، ولاسيما في آسيا وأوروبا، في إضعاف الطلب على الخام خارج الولايات المتحدة؛ وهو ما كبح مكاسب الأسعار.

وقال جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت: ”ثمة معركة في السوق حاليًّا بين من يعتقدون أننا سنرى تباطؤًا اقتصاديًّا سيضر بالطلب... وآخرين (يركزون على) ما يحدث في الخليج العربي، فضلًا عن خفض الإنتاج“.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
11:04 AM

مجددًا .. النفط يصعد بفعل بيانات أمريكية وأزمة مضيق هرمز

تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا في آسيا وأوروبا قد يضعف الطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط مجددًا يوم أمس الجمعة، لتختم الأسبوع على صعود بعد بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي حسّنت النظرة المستقبلية للطلب على الخام، فضلًا عن بواعث القلق بشأن سلامة نقل النفط حول مضيق هرمز بما قد يهدد المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولار للبرميل. وختمت الأسبوع مرتفعة نحو 1.7 بالمئة.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.20 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتًا. وزاد سعر الخام 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع.

ووفق رويترز: تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي دون المتوقع في الربع الثاني من العام مع طفرة في الإنفاق الاستهلاكية؛ مما عزز توقعات استهلاك النفط.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال مانجمنت: ”البيانات كانت إيجابية في محصلتها.. الناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات... إنفاق المستهلكين اخترق السقف، لكن إنفاق الشركات كان سيئًا بقدر ما كان إنفاق المستهلكين جيدًا“.

وقد يتسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا، ولاسيما في آسيا وأوروبا، في إضعاف الطلب على الخام خارج الولايات المتحدة؛ وهو ما كبح مكاسب الأسعار.

وقال جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت: ”ثمة معركة في السوق حاليًّا بين من يعتقدون أننا سنرى تباطؤًا اقتصاديًّا سيضر بالطلب... وآخرين (يركزون على) ما يحدث في الخليج العربي، فضلًا عن خفض الإنتاج“.

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