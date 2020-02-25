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مدير تعليم الأفلاج يتابع سير الدراسة بليلى والبديع ويؤكد تحسين النواتج

أكد أهمية الانتظام والانضباط الدراسي الذي تثمر نتائجه إلى رفع المستوى

واصل مدير التعليم في محافظة الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، جولاته التفقدية على مدارس المحافظة في مختلف قطاعاتها ومراحلها الدراسية، وأكد خلال جولاته، ضرورة تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وشملت زيارة "آل مغيرة" اليوم الثلاثاء، ابتدائية جعفر بن أبي طالب بالبديع، وقف خلالها على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، كما زار يوم أمس ثانوية الملك عبدالله بليلى، ووجه خلالها رسائل تربوية للطلاب، أكد خلالها أهمية الانتظام والانضباط الدراسي الذي تُثمر نتائجه برفع التحصيل الدراسي وجني التفوق والنجاح؛ مشيرًا إلى أن أجيال اليوم هم قادة الغد، والوطن في حاجة كل أبنائه وبالأخص المتفوقين والمتميزين منهم.

وأكد "آل مغيرة" على قائد المدارس ومنسوبيها، الحرص على نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب؛ مشيرًا إلى أن المعلم هو محور العملية التعليمية في صناعة أجيال المستقبل، لتخريج أجيال تساهم في بناء الوطن وتنميته.

مدير تعليم الأفلاج محافظة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم الأفلاج يتابع سير الدراسة بليلى والبديع ويؤكد تحسين النواتج
سبق

واصل مدير التعليم في محافظة الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، جولاته التفقدية على مدارس المحافظة في مختلف قطاعاتها ومراحلها الدراسية، وأكد خلال جولاته، ضرورة تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وشملت زيارة "آل مغيرة" اليوم الثلاثاء، ابتدائية جعفر بن أبي طالب بالبديع، وقف خلالها على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، كما زار يوم أمس ثانوية الملك عبدالله بليلى، ووجه خلالها رسائل تربوية للطلاب، أكد خلالها أهمية الانتظام والانضباط الدراسي الذي تُثمر نتائجه برفع التحصيل الدراسي وجني التفوق والنجاح؛ مشيرًا إلى أن أجيال اليوم هم قادة الغد، والوطن في حاجة كل أبنائه وبالأخص المتفوقين والمتميزين منهم.

وأكد "آل مغيرة" على قائد المدارس ومنسوبيها، الحرص على نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب؛ مشيرًا إلى أن المعلم هو محور العملية التعليمية في صناعة أجيال المستقبل، لتخريج أجيال تساهم في بناء الوطن وتنميته.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:40 AM

مدير تعليم الأفلاج يتابع سير الدراسة بليلى والبديع ويؤكد تحسين النواتج

أكد أهمية الانتظام والانضباط الدراسي الذي تثمر نتائجه إلى رفع المستوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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واصل مدير التعليم في محافظة الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، جولاته التفقدية على مدارس المحافظة في مختلف قطاعاتها ومراحلها الدراسية، وأكد خلال جولاته، ضرورة تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وشملت زيارة "آل مغيرة" اليوم الثلاثاء، ابتدائية جعفر بن أبي طالب بالبديع، وقف خلالها على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، كما زار يوم أمس ثانوية الملك عبدالله بليلى، ووجه خلالها رسائل تربوية للطلاب، أكد خلالها أهمية الانتظام والانضباط الدراسي الذي تُثمر نتائجه برفع التحصيل الدراسي وجني التفوق والنجاح؛ مشيرًا إلى أن أجيال اليوم هم قادة الغد، والوطن في حاجة كل أبنائه وبالأخص المتفوقين والمتميزين منهم.

وأكد "آل مغيرة" على قائد المدارس ومنسوبيها، الحرص على نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب؛ مشيرًا إلى أن المعلم هو محور العملية التعليمية في صناعة أجيال المستقبل، لتخريج أجيال تساهم في بناء الوطن وتنميته.

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